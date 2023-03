Mesmo para o mais devoto admirador da Ferrari, a paixão pelos modelos do fabricante italiano, fundado por Enzo Ferrari em 1939, tende a desvanecer-se quando decidem “atacar-lhe” a casa, para mais em grupo. Foi exactamente isto que aconteceu em Osimo, Itália, perto de Ancona, quando dois Ferrari perderam o controlo e só não invadiram o jardim de uma vivenda porque o muro exterior os conseguiu parar. As câmaras de vigilância registaram o momento.

O acidente ocorreu no passado sábado, quando dois condutores de 50 e 54 anos, um belga e o outro holandês, decidiram transformar em pista a habitualmente pacata estrada na zona residencial de Osimo. Nas mãos tinham, respectivamente, um Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano vermelho novo e um Ferrari F12 Berlinetta azul de 2012, com o primeiro a usufruir de 830 cv, fruto da tecnologia PHEV que alia um 3.0 V6 biturbo com 663 cv e um motor eléctrico com 166 cv, possuindo ainda uma bateria com 7,45 kWh que lhe garante 25 km em modo eléctrico. Isto depois de atingir 330 km/h e ir de 0-100 km/h em 2,9 segundos. O F12 não monta o motor atrás ao centro, como o 296 GTB, mas sim à frente, tratando-se de um 6.3 V12 atmosférico com 741 cv, capaz de atingir 340 km/h e os 100 km/h ao fim de 3,1 segundos.

As imagens falam por si, mostrando os dois Ferrari a circular muito depressa e próximo um do outro, abordando uma curva à direita de forma demasiado “optimista”. Os carros fugiram de frente, sem que os condutores os conseguissem controlar, alargaram a trajectória e saíram da estrada, subindo uma suave inclinação em relva que os projectou no ar, atirando-os de encontro ao muro. A vedação cumpriu o seu papel, impedindo os dois desportivos italianos de penetrarem no jardim, rumo à casa, sendo ainda possível ver terra e pedaços de muro e dos Ferrari que foram parar à piscina.

Dos dois Ferrari, talvez por ser mais recente e ter o motor em posição central, o 296 sofreu apenas alguns danos, tendo contudo uma generosa conta para pagar. Mas, ainda assim, substancialmente mais em conta do que a que espera o condutor do F12, cujo embate no muro deve ter motivado uma fuga de óleo sobre o escape, incendiando-se de imediato. Nem a pronta chegada dos bombeiros impediu a destruição total da Berlinetta, que o youtuber Pio Guerra registou para a posteridade. Os dois condutores saíram quase ilesos do acidente, tirando uma ou outra mazela física, com a certeza de que o maior rombo será na carteira e… no orgulho.