É uma experiência científica inédita. Pela primeira vez, um grupo de cientistas conseguiu gerar ovos a partir de células de rato exclusivamente masculinas, o que pode abrir a porta a novos tratamentos de infertilidade e até possivelmente a novas fórmulas de reprodução para casais LGBT.

O resultado do estudo foi partilhado pela equipa liderada por Katsuhiko Hayashi, da Universidade de Kyushu no Japão, numa conferência em Londres, esta quarta-feira.

“Este é o primeiro caso em que foi possível criar ovócitos robustos de mamíferos a partir de células masculinas”, resumiu o investigador, de acordo com o jornal The Guardian. Na prática, isto significa que os cientistas conseguiram pegar numa célula de um rato macho e transformar o cromossoma XY num cromossoma XX. Depois conseguiram fertilizá-lo.

A equipa de Hayashi está agora a tentar replicar a mesma experiência com células humanas. “Em termos de tecnologia pura e dura, será possível no espaço de dez anos“, previu o investigador. “Não sei se serão disponibilizados para reprodução. Essa não é apenas uma questão para os cientistas, é para a sociedade”.

Nem todos os cientistas, porém, estão tão otimistas. George Daley, da Harvard Medical School, disse à BBC ter um entendimento diferente: “O trabalho de Hayashi ainda não foi publicado, mas é fascinante. [Mas com humano] é mais difícil do que com ratos”, avisou. “Ainda não sabemos o suficiente da biologia única da gametogénese humana para reproduzir o trabalho provocador de Hayashi com os ratos.”