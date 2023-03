Não passa de um simples barómetro, costuma muitas vezes representar bem mais do que isso: apesar de um longo atraso de mais de três horas na chegada ao Funchal, devido a complicações com a saída da aeronave do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, a comitiva do Benfica foi literalmente “engolida” por centenas e centenas de adeptos que esperaram até quase à meia noite pelos heróis encarnados. Houve autógrafos, houve selfies, houve muitos cânticos quase como se de um jogo se tratasse. Por mais que a mensagem que vem de dentro para fora apele à calma e ao foco sem festas antecipadas, há uma onda vermelha a crescer que não vai parar nos próximos tempos assim continuem a chegar os resultados positivos na Liga e na Champions. E as próprias palavras de Roger Schmidt antes da partida apontavam nesse sentido com cautelas à mistura.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.