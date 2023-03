Pouca coisa poderia surpreender Pau Gasol na noite de quarta-feira. O reconhecimento estava garantido, a emoção era inevitável. No entanto, havia algo que ninguém esperava no momento em que a camisola 16 dos Los Angeles Lakers fosse retirada para o panteão dos melhores entre os melhores na Crypto.com Arena, ao lado do 24 do amigo e “irmão” Kobe Bryant. Algo que veio da mulher do falecido jogador, Vanessa. Algo que deixou o antigo poste internacional espanhol, que passara o aniversário de 2020 na companhia das filhas do ex-companheiro de equipa, em lágrimas: uma mensagem agora a título póstumo da estrela da NBA.

