De 9 a 12 de março a ModaLisboa regressou à Lisbon Social Mitra, em Marvila, e dedicamos este artigo ao desfile de tendências que acontece fora da passerelle. O tempo deu uma ajuda, da chuva no primeiro dia a um quente sol primaveril no último, e o streetstyle desta edição trouxe-nos um pouco de tudo. Dos convidados anónimos que refletem toda a sua personalidade em looks arrojados (e talvez só mesmo usáveis por estes dias) aos convidados/celebridade na primeira fila dos desfiles, vestidos a rigor com looks da marca a que estão a assistir.

Pela rua, na fila para os desfiles, num lanche entre eventos ou a fazer poses para as redes sociais vimos um verdadeiro desfile de óculos escuros, transparências que até nos desfiles seriam surpreendentes e penteados escultóricos e com cores. O tema desta edição número 60 foi “Core” e houve, certamente, peças especiais que saíram do armário de propósito para estes dias, assim como vimos os tons néon fazerem a sua aproximação à rua como tendência desta primavera/verão.

Na galeria no topo do artigo reunimos 90 imagens (e a contar) com o streetstyle desta edição da ModaLisboa.