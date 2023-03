A dieta mediterrânica poderá estar associada a um menor risco de demência, de acordo com os resultados preliminares de um novo estudo publicado esta semana e que se baseia em dados de mais de 60 mil cidadãos do Reino Unido.

O estudo, conduzido por uma equipa de cientistas liderada pelos investigadores Oliver Shannon (Universidade de Newcastle) e Janice Ranson (Universidade de Exeter), foi publicado esta semana na revista científica BMC Medicine.

“Os resultados deste estudo baseado numa grande população sublinham os benefícios cerebrais de longo prazo do consumo de uma dieta mediterrânica, que é rico em frutos, vegetais, cereais integrais e gorduras saudáveis”, diz a investigadora Janice Ranson em declarações citadas pelo jornal britânico The Guardian.

“O efeito protetor contra a demência foi evidente, independentemente do risco genético da pessoa, e por isso é provável que esta seja uma escolha de estilo de vida benéfica para as pessoas que pretendem fazer escolhas alimentares saudáveis e reduzir o seu risco de demência”, acrescentou.

De acordo com o The Guardian, os investigadores basearam-se em dados que constam do UK Biobank, uma base de dados com informações de mais de meio milhão de cidadãos britânicos e que inclui os dados relacionados com o estilo de vida e alimentação.

A partir de uma amostra composta por mais de 60 mil pessoas, os investigadores cruzaram os dados dos vários indivíduos, que foram classificados como seguindo ou não uma dieta mediterrânica. Ao fim de cerca de uma década, foram registados 882 casos de demência dentro da amostra.

Analisando os dados, os investigadores concluíram que as pessoas que seguiram uma dieta mediterrânica tinham um risco de desenvolver demência 23% inferior às pessoas que não seguiam a dieta.

Alguns investigadores não envolvidos no estudo disseram ao The Guardian que a investigação precisa de ser aprofundada — uma vez que o estudo não tem em conta o facto de as pessoas que seguem a dieta mediterrânica terem a tendência de, no geral, ter um estilo de vida mais saudável.