São dois dos clubes com mais história em termos europeus, até 2009 apenas se tinham cruzado uma vez e na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus quando um golo de Alan Kenedy decidiu o encontro de gigantes no Parque dos Príncipes, em 1981. A partir daí, tornou-se algo quase normal com sentidos distintos entre as vitórias fáceis dos ingleses nos oitavos da Champions de 2009 e o domínio total dos espanhóis que se seguiu entre decisões que valeram títulos. Ainda assim, há algo diferente num duelo entre Real Madrid e Liverpool: nunca nada é normal. E a primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões foi um exemplo paradigmático disso mesmo, com os reds a terem um início de sonho com dois golos em 15 minutos e os merengues a mostrarem na segunda parte o porquê de serem a equipa com maior ADN europeu de sempre.

