A história de Carlo Ancelotti nunca passou por Liverpool mas é feita entre muitos capítulos de Liverpool e tem ainda essa página passada onde esteve próximo de ir para Liverpool. Em 2015, quando já tinha deixado o Real Madrid e cumpria o seu ano sabático, o italiano foi uma das opções mais sérias para suceder a Brendan Rodgers, tendo mesmo existido sondagens nesse sentido. Nessa fase, Carletto estava em negociações muito avançadas com o Bayern, aproveitando esse tempo para fazer uma operação a uma hérnia em Vancouver em paralelo com as aulas de alemão. Jürgen Klopp, o outro favorito, foi o escolhido. Ambos marcariam os atuais clubes, com o transalpino a voltar entretanto a Madrid. E ambos criaram uma relação.

When Jurgen Klopp & Carlo Ancelotti were the favourites to become the next Liverpool manager. pic.twitter.com/1OBF1RDrH4 — Sky Sports Retro (@SkySportsRetro) February 21, 2023

“Tenho uma bela história com Klopp. Ambos passámos um ano e meio aqui em Liverpool, durante a pandemia [da Covid-19] entrámos em contacto e trocámos presentes. [Jürgen Klopp] é uma pessoa muito amável. O que é que ele me ofereceu? Um dispositivo de tabaco aquecido, aqueles cigarros eletrónicos”, contou Ancelotti sobre o período em que treinava o Everton, naquela que foi a sua segunda passagem pela Premier League depois dos dois anos no Chelsea entre 2009 e 2011. Antes e depois, os reds tiveram sempre no seu caminho numa relação que não começou da melhor forma mas que cresceu com o passar dos anos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.