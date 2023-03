Abundam os miúdos e graúdos que adoram passar horas a apurar os seus dotes de condução num simulador, dos mais baratos, propostos por 500€ ou menos, aos mais sofisticados que exigem um investimento de 5000€. Isto se colocarmos de lado os sistemas desenvolvidos especificamente para as equipas e pilotos profissionais. Mas, nos últimos dias, o ranking dos simuladores passou a ser liderado por uma proposta da Red Bull, à venda por 113 mil euros.

Para materializar o seu “brinquedo” de Sim Racing, a Red Bull recorreu à Memento Exclusives, que concebeu uma estrutura baseada no RB 18, o F1 que permitiu à equipa vencer o Campeonato do Mundo em 2022 num fórmula desenhado pelo mago Adrian Newey. Curiosamente, além do know-how que a Red Bull possui sobre a matéria, também o seu principal piloto, o holandês Max Verstappen, é um furioso praticante de Sim Racing nas horas livres, o que pode parecer estranho uma vez que o seu trabalho consiste em pilotar o F1 da Red Bull e testar no simulador da equipa.

Had the privilege to be the first person to try out the new @redbullracing RB18 simulator from @F1 Authentics! ????

It was a pretty surreal experience to be able to drive the simulator, as it was just like being in the real life cockpit of the World Championship winning RB18 ???? pic.twitter.com/R1Rx4dAcn7

— Jed Norgrove (@JedNorgrove10) March 14, 2023