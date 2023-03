“Violação grave, por ação ou por omissão, da lei ou dos estatutos da empresa”. Esta é a justificação do Estado para alegar justa causa no despedimento da presidente executiva e do presidente não executivo da TAP. A confirmação da razão chegou esta quarta-feira no comunicado da transportadora à CMVM.

O Governo ainda não tinha dito preto no branco qual o argumento principal para avançar com esse despedimento. É a TAP que o diz no comunicado no qual a TAP informa que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças adotou uma deliberação unânime por escrito do acionista único a 13 de março aprovando a decisão de demissão dos dois gestores, Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja. O Observador já tinha avançado que o Estado tinha avançado nessas aprovações que agora ficam à espera das audições prévias — que serão escritas — dos dois visados que têm até 28 de março para, querendo, contestarem o ato junto do acionista.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.