A auditoria à saída de Alexandra Reis da TAP realizada pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) aponta para várias irregularidades na solução jurídica negociada pelos advogados da TAP e da gestora, do formato ao fundamento, passando até pelos valores. Mas se Alexandra Reis vai ser chamada a devolver a quase totalidade do meio milhão de euros (em termos líquidos o valor recebido terá sido metade), as consequências mais gravosas acabam por recair sobre a presidente executiva da TAP e o chairman.

Além de despedidos por justa causa, e sem direito a qualquer compensação, serão ainda alvo de um processo de responsabilização financeira a cargo do Tribunal de Contas. Ao contrário de Alexandra Reis e Manuel Beja que reagiram ainda na segunda-feira, Christine Ourmières-Widener mantém o silêncio, mas das respostas que deu, em sede de contraditório à IGF, é previsível que conteste na justiça o relatório que a responsabiliza. A gestora francesa contratada por Pedro Nuno Santos não percebe como foi possível que reputados escritórios de advogados não tivessem alertado para ilegalidades e o chairman, Manuel Beja, considera que os “erros” dos consultores jurídicos deveriam ter sido parte da auditoria.

Também Alexandra Reis diz ter depositado confiança na leitura dos advogados de “topo”, mas reafirma disponibilidade para devolver verbas recebidas ilegalmente. No entanto, o contraditório que apresentou à IGF através do seu novo escritório de advogados diz que o valor a devolver é quase metade do indicado na auditoria — 251,6 mil euros versus 450 mil euros.

