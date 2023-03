O Estado já aprovou as demissões da presidente executiva da TAP e do chairman em assembleias gerais da TAP, tendo notificado os gestores. No entanto, a decisão final de os afastar dos cargos só poderá ser autorizada após a audição prévia de Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja que será feita por escrito, de acordo com uma resposta enviada ao Observador pelo Ministério das Finanças. Todo o processo será conduzido pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças que é acionista da transportadora aérea.

As deliberações do acionista Estado, refere fonte oficial do Ministério das Finanças, determinam ainda que a TAP, SGPS e a TAP, SA devem promover a demissão da presidente da comissão executiva das administrações das demais empresas do universo TAP (Portugália, SA; TAPGER, SA e TAP Logistics Solutions, SA, respetivamente).

Os dois gestores Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja têm até ao dia 28 de março para, se assim entenderem, se pronunciarem em sede de audiência prévia, que se realiza por escrito junto da DGTF (Direção-Geral do Tesouro e Finanças). Ou seja, depois da a presidente executiva da TAP se ter queixado de não ter sido questionada presencialmente pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) na auditoria que resultou na decisão de a afastar da empresa, Christine só poderá responder a este processo de demissão por escrito.

Formalmente, os dois gestores continuam em funções porque só depois de decorrido o prazo dado para audiência prévia é que “serão adotadas as decisões finais no âmbito dos processos de demissão, através de deliberações dos acionistas da TAP, SGPS e da TAP, SA”. Essas decisões, adotadas ao abrigo do estatuto do gestor público, terão de ser fundamentadas, sendo que o Ministério das Finanças ainda não esclareceu qual será o fundamento.

Esta segunda-feira, Fernando Medina mostrou-se confiante na posição do Estado neste processo que qualificou de juridicamente blindada face às conclusões da auditoria da IGF que apontam para o incumprimento da lei — o estatuto do gestor público na decisão da TAP de pagar uma compensação de meio milhão de euros a Alexandra Reis.

As conclusões da auditoria foram divulgadas na segunda-feira da semana passada, quando foi anunciada a intenção de demitir os dois gestores que assinaram o acordo de saída da ex-administradora da TAP sem lhes pagar indemnização. A presidente executiva da TAP tem mantido o silêncio sobre este relatório, mas no contraditório que fez para a auditoria admite consequências legais, o que parece apontar para uma contestação judicial do processo.