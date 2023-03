O último grito da moda ou o silencioso (mas sempre audível) som do estilo intemporal. Nada, ou muito pouco, é deixado ao acaso quando uma maratona de desfiles estaciona num parque de estacionamento desocupado da sua função primordial. Ao longo de quatro dias, entre quarta-feira e este sábado, os motores do Portugal Fashion aqueceram com as propostas dos designers para o próximo outono-inverno, as paredes grafitadas do cenário serviram de fundo, e diante das lentes dos fotógrafos os óculos, carteiras, cintos e chapéus animaram-se com a saída à rua.

Com milhares de seguidores ou zero paciência para a galáxia das influências, eles e elas também desfilam à sua maneira por esta fotogaleria acima.