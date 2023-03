O tenista suíço Stan Wawrinka, antigo número três mundial, vai falhar o Estoril Open, de 1 a 9 de abril, ao contrário do inicialmente anunciado pela organização, por não se sentir “preparado”.

“Infelizmente, não poderei jogar no Estoril Open deste ano. (…) Tristemente, preciso de mais tempo para me preparar para a temporada em terra batida e, de momento, não estou preparado para competir a este nível“, declarou o jogador, citado numa publicação da organização do torneio na rede social Instagram.

Wawrinka dá conta da vontade de “voltar na edição do próximo ano”, para qual a organização diz estar “ansiosa”, na mesma publicação.

O número dois da Suíça, de 37 anos, atualmente no 87.º posto do ranking ATP, venceu o torneio português do ATP Tour em 2013, após bater na final o espanhol David Ferrer no Jamor, e ia juntar-se, este ano, ao norueguês Casper Ruud, quarto da hierarquia mundial, e ao norte-americano Sebastian Korda no Estoril.

O helvético, detentor de três títulos do Grand Slam (Open da Austrália de 2014, Roland Garros de 2015 e Open dos Estados Unidos de 2016), falha o torneio em que estão confirmados Nuno Borges, número um nacional e atual 68.º do mundo, e João Sousa, campeão do Estoril Open em 2018 e também agraciado com um ‘wildcard’, como o suíço.