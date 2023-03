Mesut Özil, antigo jogador de Schalke 04, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe e Basaksehir, anunciou a “retirada imediata do futebol profissional”. O jogador de 34 anos sagrou-se campeão do mundo com a Alemanha em 2014.

Nas redes sociais, o médio referiu que a decisão foi tomada devido aos problemas físicos. “Tive o privilégio de ser futebolista profissional por quase 17 anos e sinto-me incrivelmente grato pela oportunidade. Mas nas últimas semanas e meses tenho sofrido algumas lesões e ficou claro que é hora de deixar os grandes palcos do futebol”, divulgou nas redes sociais.

Özil deixou o Fenerbahçe no início desta temporada por não entrar nas contas de Jorge Jesus para a equipa de Istambul. Este não foi o primeiro encontro que o jogador com dupla nacionalidade, alemã e turca, teve com um português. O médio foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Real Madrid onde juntos venceram um Campeonato Espanhol, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.

Tem também no currículo uma Supertaça e uma Taça da Alemanha, além dos títulos conquistados em Inglaterra, uma FA Cup e uma Supertaça de Inglaterra. No entanto, o troféu mais importante da carreira foi conseguido no Brasil quando conquistou o Campeonato do Mundo com a Alemanha. Özil jogou os 120 minutos da final diante da Argentina que a Mannschaft venceu por 1-0 no prolongamento.

“Tem sido uma jornada incrível, cheia de momentos e emoções inesquecíveis”, escreveu. “Quero agradecer aos meus clubes e treinadores que me apoiaram, além dos colegas de equipa que se tornaram amigos”. Özil espera agora passar mais tempo junto da família.