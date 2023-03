O Banco de Portugal está mais otimista face ao desempenho da economia neste ano. No Boletim Económico de Março, divulgado esta sexta-feira, o supervisor financeiro liderado por Mário Centeno passa a apontar para um crescimento de 1,8% em 2023, uma melhoria de três décimas que é justificada pelo desempenho melhor do que o previsto no turismo e, em menor medida, no consumo privado. A inflação será de 5,5% em 2023 – menos do que a anterior previsão – mas irá cair para 3,2% no próximo ano, antecipa o Banco de Portugal.

A revisão em alta da projeção do Banco de Portugal já tinha sido sinalizada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações feitas a partir da República Dominicana. O Presidente da República também apontou no sentido daquilo que o Boletim Económico agora confirma: que a tendência do crescimento económico é positiva e em 2024 o Produto Interno Bruto (PIB) deverá crescer 2%.

Essa projeção relativamente a 2024 não mudou, face ao antecipado em dezembro, porém é mais otimista pelo facto de partir de uma base melhor (um crescimento superior ao previsto em 2023).

Este Boletim Económico de Março atualiza, também, a previsão de crescimento do PIB para 2025, que passa a ser de 2% (melhor do que os 1,9% anteriormente previsto).

A evolução crescente da atividade beneficia da redução esperada da incerteza, do maior crescimento do rendimento real das famílias e do recebimento de fundos europeus, mas será condicionada pelo ambiente financeiro mais restritivo”, diz o Banco de Portugal, relativamente ao ano de 2023.

Em 2023, a inflação situa-se em 5,5%, diminuindo para 3,2% em 2024 e 2,1% em 2025, antecipa o supervisor: “a redução da inflação este ano é mais expressiva do que o projetado em dezembro, traduzindo o ajustamento nos mercados energéticos”.

A expectativa do Banco de Portugal é que “nos próximos trimestres, esta trajetória de redução assentará na evolução dos preços dos bens energéticos e alimentares, mas deverá generalizar-se posteriormente, num contexto de normalização da política monetária”.

O Banco de Portugal reconhece que os riscos destas projeções pendem para o lado negativo, no crescimento, e para o lado positivo na inflação. Porém, o otimismo do supervisor apoia-se numa expectativa de que o emprego se deverá manter “elevado”, projetando-se ganhos do salário médio real. “A taxa de desemprego aumenta para 7% em 2023, reduzindo-se nos anos seguintes, para se fixar em 6,7% em 2025”, antecipa o Banco de Portugal.

Esse é um fator importante que suporta a expectativa do Banco de Portugal de que o consumo privado irá aumentar 0,3% em 2023, num contexto de “crescimento contido do rendimento disponível real [ajustado à inflação] e pela recuperação da taxa de poupança”.

O abrandamento dos preços e a evolução dos salários contribuem para um maior crescimento do rendimento disponível real em 2024-25, permitindo um aumento do consumo privado de 1,2%, em média, a par de uma recuperação da taxa de poupança para um valor próximo do observado antes da pandemia”, diz o Banco de Portugal.

O investimento cresce 2,3% este ano, condicionado pela subida dos custos de financiamento. Porém, em 2024-25 o investimento “acelera para 4,7%, em média, continuando a beneficiar de fundos da União Europeia, em particular dos associados ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”. Já as “exportações totais crescem acima da procura externa no horizonte de projeção (4,1% face a 2,9%, respetivamente, em média, em 2023-25), salientando-se o dinamismo das exportações de serviços”, isto é, o turismo.

“Os principais riscos para a atividade incluem o impacto da normalização da política monetária, o aumento das fricções nos mercados financeiros e o escalar do conflito na Ucrânia”, afirma o Banco de Portugal, acrescentando que “as recentes tensões nos mercados financeiros implicam riscos adicionais de magnitude incerta”. E, “na inflação, o principal risco advém de pressões internas, via salários e margens das empresas e de políticas orçamentais que estimulem a procura”.

Centeno. BdP tem “leitura da situação económica benigna e positiva”

O Banco de Portugal faz uma “leitura da situação económica que é benigna e positiva”, afirmou Mário Centeno na conferência de imprensa em Lisboa que estava originalmente marcada para as 11h00 mas que foi adiada para as 15h30, ao que não foi alheio o facto de o Governo ter marcado para esta manhã o anúncio de novas medidas para mitigar o impacto da inflação.

Mário Centeno afirmou que, no horizonte da projeção (até 2025), a economia portuguesa “retoma algumas das trajetórias que existiam antes da pandemia”. Nas contas do Banco de Portugal, o crescimento acumulado até 2025 será se 5,8% – um crescimento que se baseia na formação bruta de capital fixo (investimento), que crescerá 12,1% e nas exportações há um aumento de 12,7%. Já o consumo privado cresce “apenas”, diz Mário Centeno, 2,6%.

“A composição do crescimento é compatível com um crescimento sustentável da economia portuguesa nos próximos anos“, rematou o governador do Banco de Portugal.

Este Boletim Económico inclui um Tema em Destaque que já tinha sido apresentado, de forma antecipada, pelo Banco de Portugal na última segunda-feira. Nesta “caixa”, o Banco de Portugal revela que o salário médio real dos trabalhadores com ensino superior ainda está 134 euros abaixo do pré-troika.