A evolução é evidente entre todos os dados, as assistências apenas confirmam todos esses dados. A equipa feminina do Benfica jogava apenas pela quinta vez no Estádio da Luz depois do jogo particular realizado com o Corunha em 2018 mas o número de pessoas nas bancadas era um bom espelho não só para a ascensão da modalidade no país mas também da ligação dos adeptos ao conjunto encarnado: sempre contra o Sporting, no Campeonato ou na Taça de Portugal, os espectadores foram aumentando de 8.000 para 12.000, de 12.000 para 14.000, de 14.000 para os 15.032 registados no dérbi de janeiro. Agora, havia novo recorde à vista. Mais do que isso, a afluência às bilheteiras para o encontro fazia prever a presença de quase 30.000 pessoas num dia marcado também pelos jogos de outras modalidades. Era mais história a caminho da história.

Depois das séries consecutivas a ganhar no passado de Boavista (dez Taças Nacionais/Campeonatos entre 1985 e 1995) e 1.º de Dezembro (11 Campeonatos entre 2002 e 2012), esta poderia ser a primeira vez que uma equipa conseguia vencer em três temporadas consecutivas. Um triunfo do Benfica ainda não assegurava de forma automática essa façanha mas a vantagem tornava-se de tal forma grande em relação a Sp. Braga e Sporting que seria mesmo uma questão de tempo. Os números, esses, estavam do lado das encarnadas, que levavam sete vitórias consecutivas no dérbi entre Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça, os últimos cinco na presente época e com goleadas no último três: 5-0 nos quartos da Taça de Portugal, 4-1 na primeira mão das meias da Taça da Liga, 4-2 na segunda mão das meias da Taça da Liga.

