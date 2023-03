O Governo aprovou no final de novembro um decreto-lei que passou a proibir (temporariamente) a cobrança de comissões por amortização antecipada em créditos à habitação. Foi legislação apresentada publicamente no início de novembro e vertida em decreto-lei no dia 25 de novembro – porém, apesar da publicidade dada à medida, uma larga maioria das instituições financeiras tardou em respeitá-la. Sobretudo ao longo do mês de dezembro, o Banco de Portugal fiscalizou 98 instituições e em 94 foram detetados casos de cobrança indevida daquela comissão – mais de meio milhão de euros foi devolvido a clientes.

A informação é oficial e está no Relatório de Supervisão Comportamental que o Banco de Portugal divulgou esta terça-feira. “No acompanhamento da implementação do regime extraordinário, o Banco de Portugal fiscalizou, junto de 98 instituições, o cumprimento da proibição temporária de cobrança da comissão de reembolso antecipado nos contratos de crédito para aquisição de habitação própria permanente sujeitos ao regime de taxa de juro variável”, diz o Banco de Portugal, notando que “em resultado da exigência de correção das irregularidades detetadas em 94 instituições“.

“Na sequência das determinações específicas do Banco de Portugal, 85 instituições devolveram cerca de 502 mil euros aos clientes“, indica o supervisor. No total, resultado das ações inspetivas do Banco de Portugal, cerca de 2,8 milhões de euros foram devolvidos aos clientes.

