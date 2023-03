A FIFA retirou à Indonésia a organização do Mundial Sub-20. A competição começa dentro de dois meses e realiza-se entre o dia 20 de maio e 11 de junho. Segundo o comunicado divulgado pelo organismo que tutela o futebol, as datas da competição não vão ser alteradas e o novo local do torneio vai ser divulgado “o mais rápido possível”.

A decisão surge depois de a Indonésia se ter mostrado contra a participação de Israel no Mundial. O país asiático tem o maior número de muçulmanos do mundo e apoia a Palestina no conflito que opõe os dois países.

A FIFA admite sanções à Associação de Futebol da Indonésia a decidir “numa fase posterior”. “Após uma reunião entre o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente da Associação de Futebol da Indonésia, Erick Thohir, a FIFA decidiu, devido às circunstâncias atuais, remover a Indonésia como sede do Campeonato do Mundo Sub-20 2023″.

“Apesar desta decisão,a FIFA gostaria de sublinhar que continua empenhada em ajudar ativamente a Associação de Futebol da Indonésia, em estreita cooperação e com o apoio do governo do presidente Widodo, no processo de transformação do futebol indonésio após a tragédia ocorrida em outubro de 2022”, destacou o organismo, numa mensagem de solidariedade face às 135 mortes registadas durante um invasão de campo num jogo no país. “Membros da FIFA vão continuar presentes na Indonésia nos próximos meses e vão fornecer o apoio necessário à Associação de Futebol da Indonésia.

Confirma-se o cenário que começou a ser montado com o cancelamento do sorteio do Mundial. A posição da Indonésia pode afetar a participação do país no Mundial 2034 em conjunto com a Associação de Nações do Sudeste Asiático.