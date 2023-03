Os utentes do Centro de Saúde de Sete Rios (Lisboa), entre os 55 e os 65 anos de idade, vão passar a ter acesso ao programa de rastreio, em segundos, ao glaucoma, foi anunciado esta quarta-feira.

O programa de inteligência artificial capaz de rastrear e detetar o glaucoma, a principal causa da cegueira irreversível no mundo, começou a ser posto em prática em novembro no Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) e a partir desta quarta-feira estende-se ao Centro de Saúde de Sete Rios, do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte.

O Serviço de Oftalmologia do CHULN adianta em comunicado que estabeleceu um protocolo para alargar este serviço a centros de saúde da região de Lisboa. Segundo a mesma informação, esta é a primeira vez que se realizam rastreios de glaucoma nos cuidados de saúde primários.

O CHULN estima que o número de utentes abrangidos seja de 30 mil pessoas.

Em caso de rastreio positivo, os utentes receberão logo informação para marcação de uma consulta de glaucoma a realizar no espaço de duas a três semanas no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte”, adianta o comunicado.

A nova forma de rastreio vem, através de uma fotografia tirada aos olhos, evitar a realização de um conjunto de sete exames com cerca de uma hora de duração, o que ajuda a poupar recursos e a acelerar o tratamento da doença.

Estima-se que em Portugal existam cerca de 400 mil pessoas com glaucoma, metade das quais por diagnosticar, de acordo com o CHULN.

Apesar de incurável, o glaucoma pode ser controlado de modo a prevenir a perda de visão, quando diagnosticado precocemente.