João Sousa não está propriamente a ter o melhor início de época, entre várias derrotas em rondas iniciais dos torneios onde entrou em Auckland, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago do Chile ou Phoenix, caindo ainda no primeiro encontro do Open da Austrália (Córdoba, onde chegou aos quartos, foi quase a exceção). Assim, e na antecâmara de um Estoril Open onde se costuma agigantar por jogar em casa, jogou o challenger de Girona. Em pares, fazendo dupla com Francisco Cabral, está nos quartos; no quadro de singulares, e após o triunfo com Andrea Collarini, perdeu com o também argentino Mariano Navone. E foi no final desse desaire que teve um longo desabafo sobre um outro lado do ténis que tem ganho outra dimensão.

Num filme que se tem repetido de forma constante, aquele que foi o melhor jogador português de todos os tempos denunciou uma série de insultos e ameaças por parte de adeptos que, mais do que o ténis em si, vão aproveitando a modalidade para fazer apostas e não concebem quando um tenista perde o seu encontro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Gostaria de expor perante todos uma realidade que muitos desconhecem mas que, infelizmente, nós profissionais de ténis, temos que lidar todas as semanas com ela. Já foram vários os meus companheiros de profissão que expuseram este problema e a grande maioria de nós já aprendeu a lidar com isso, no entanto, desta vez eu junto-me a eles. Estou exausto de receber mensagens de apostadores com ameaças, insultos, provocações e pouca noção daquilo que é preciso fazer e sacrificar para poder ser tenista profissional”, começou por apontar o português que se encontra agora no 156.º lugar do ranking ATP.

João Sousa faz denúncia: "Estou exausto de receber mensagens de apostadores com ameaças e insultos." pic.twitter.com/n9FzFsYsC5 — Cabine Desportiva (@CabineSport) March 29, 2023

“Infelizmente o mundo das apostas, o qual tem todo o meu respeito, trouxe esse lado menos bom e essas pessoas esquecem-se que o alvo dessas mensagens, para além de sermos profissionais de ténis, acima de tudo somos humanos! Humanos com sentimentos, emoções, dias menos bons como todos, que lidamos com os nossos próprios problemas e, acima de tudo, damos o nosso melhor todos os dias apesar da vitória ou da derrota. Não peço que me sigam ou que gostem de mim, simplesmente exijo respeito. Obrigado”, acrescentou ainda João Sousa, que cumpre esta quinta-feira 34 anos, colocando alguns exemplos dessas mensagens (em português e em inglês) que foi recebendo após a derrota nos oitavos do torneio catalão.

De referir que o ténis tem sido uma das modalidades com mais denúncias de casos de ameaças e insultos nas redes sociais por apostadores, com vários jogadores não só a queixarem-se desses episódios mas também a revelarem abordagens que vão recebendo para que possam “facilitar” nos seus encontros.