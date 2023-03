O Partido Liberal (PL) brasileiro apresentou um pedido de impeachment contra Lula da Silva. A ação, levada a cabo por um grupo de 33 deputados da câmara baixa do Congresso, foi anunciada na quarta-feira, um dia antes do regresso do ex-Presidente Jair Bolsonaro ao país.

O pedido de impeachment é liderado por Luiz Philipe Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo e membro da família real brasileira. O documento foi formalmente entregue na quarta-feira e tem na base uma série de “pontos preocupantes” que, no entender dos deputados, põem em causa a presidência de Lula da Silva.

O principal argumento para a ação diz respeito às declarações recentes de Lula sobre Sergio Moro. Numa entrevista recente, o chefe de Estado confessou que, durante o período em que esteve detido, repetiu várias vezes que só iria “ficar bem quando foder com o [Sérgio] Moro”. Além do mais, o Presidente brasileiro questionou ainda a legitimidade do alegado atentado contra Moro, que descreveu como uma “armação” (encenação) da parte do antigo ministro da Justiça de Bolsonaro.

No entender dos deputados liberais, estas declarações são prova de que o atual executivo tem levado a cabo “ataques às instituições de combate à corrupção”, movidas sobretudo por desejos de vingança pessoal. Em declarações à CNN Brasil, o próprio ex-juiz e atual senador do Paraná acusou Lula da Silva de se querer “vingar da população brasileira”.

O documento, que já foi entregue à presidência da Câmara dos Deputados, acusa assim o atual Presidente brasileiro de vários crime de responsabilidade: ameaça à autoridade do poder legislativo, ataque às instituições de combate à corrupção (ambas justificadas pelos ataques a Moro) bem como de fomentar um clima de ingovernabilidade económica, financeira e social ao não conseguir “aglutinar coesão em torno de um plano nacional no Congresso”.

Este é o sétimo pedido de impeachment contra Lula da Silva antes ainda de se completarem três meses desde o seu regresso ao Palácio do Planalto. Quase todos estes pedidos foram motivados por declarações públicas do Presidente brasileiro.