O Presidente brasileiro, Lula da Silva, e o antigo juiz e senador da oposição Sergio Moro trocaram na quinta-feira acusações sobre a descoberta na véspera de um plano para assassinar autoridades, incluindo o legislador.

Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar”, declarou Lula durante um evento no Rio de Janeiro.