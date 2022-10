Quando o coração de D. Pedro I do Brasil (IV de Portugal) fez a viagem para terras de Vera Cruz, para ser recebido por Jair Bolsonaro no âmbito das comemorações do bicentenário da independência, foram várias vozes críticas que se fizeram ouvir. Entre historiadores que lembravam a relação complicada do primeiro imperador brasileiro com o país, passando por políticos da oposição que questionavam o impacto que a viagem teria sobre as contas públicas, a transladação do órgão esteve longe de ser pacífica, e levantou questões sobre os motivos reais que motivaram o executivo brasileiro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.