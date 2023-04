Este seria apenas mais um dia e mais um jogo para Jubas, a mascote do Sporting que acompanha a equipa não só nos encontros em casa mas também em alguns fora como aconteceu recentemente na deslocação dos leões a Londres para defrontar o Arsenal. E era um dia preenchido, com o encontro das meias-finais do Campeonato de voleibol feminino no Pavilhão João Rocha a ter muito mais público do que é habitual face às entradas gratuitas e à proximidade horária da partida do futebol no Estádio José Alvalade. Como costuma fazer, mais de uma hora antes do apito inicial, Jubas passou por vários setores das bancadas A do recinto, tirou fotografias e esteve sobretudo com as crianças que muitas vezes “ganham” a sua noite por terem um cumprimento da mascote. No entanto, este não foi apenas mais um jogo. Longe disso.

Durante o encontro, na zona dos camarotes de Alvalade (neste caso no camarote da CIN, marca de tintas), um indivíduo que estava no local com um dos cartões que existem para quem compra lugares naquela área agrediu brutalmente a mascote do Sporting, neste caso o funcionário leonino Márcio Lopes, que teve de receber assistência dos bombeiros logo no local. Em paralelo, a mesma pessoa tinha sido já acusada de assediar uma das hospedeiras que se encontravam a trabalhar nessa mesma zona de camarotes, informação confirmada ao Observador por algumas fontes que viram o homem em causa e o seu comportamento.

A PSP identificou o indivíduo após ter sido alertada para o sucedido, sendo que o mesmo se apresentava visivelmente alterado entre a confusão que se gerou. Após ter sido assistido, Márcio Lopes apresentou queixa pelas agressões de que foi vítima depois de ter sido contactado pelos agentes de autoridade nesse sentido. A informação de que se tratava de um adepto do Benfica que estava na zona por convite de alguém que detém as entradas para o camarote da CIN, que começou a circular ao final da tarde deste domingo, foi também entretanto confirmada e são vários os fóruns e blogues de sportinguistas que têm não só o nome da pessoa em causa mas também várias imagens do mesmo a festejar em jogos de futebol do Benfica.

O Sporting ainda não tomou qualquer reação oficial ao sucedido (Frederico Varandas, presidente do clube, dará esta segunda-feira uma entrevista ao canal do clube às 21h) mas são muitos os sócios e adeptos que têm pedido uma posição por parte dos responsáveis verde e brancos, até pelas críticas que são feitas a duas das quatro claques pelo comportamento em jogo e pelo que aconteceu numa zona reservada apenas a convites por ser de camarotes. A questão da venda de álcool nessa parte do Estádio, ao contrário do que acontece no resto do recinto, é outro dos pontos apontados em várias publicações na blogosfera leonina.

Em atualização