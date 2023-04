Pinto da Costa nem sempre costuma falar em dias de clássicos. Desta vez, numa deslocação à Luz que tinha como contexto os dez pontos de atraso do FC Porto em relação ao Benfica, interveio em dose dupla. Ainda à porta do hotel Altis, onde os dragões pernoitam de forma religiosa há muitos anos sempre que jogam em Lisboa, o líder dos azuis e brancos manifestou a sua confiança na equipa e num bom resultado; no final, já com essa previsão de vitória na antecâmara confirmada, mostrou-se satisfeito com o triunfo, deixou mais uma “farpa” ao rival mas acabou a desejar boa sorte aos encarnados para o jogo da Champions com o Inter, que eliminou os portistas nos oitavos com uma vitória em Milão por 1-0 e um nulo no Dragão.

“Agora? Pode-se perder pontos em todos os jogos, assim como se pode ganhar qualquer jogo. Se acredito no título? Para já a minha preocupação é o Santa Clara, depois como não dependemos só de nós vamos ter de aguardar”, começou por dizer o presidente do FC Porto na zona mista do Estádio da Luz, antes de ironizar sobre a descida ao balneário da equipa: “O que lhes disse? Disse que estava muito chateado por eles terem ganho só por 2-1. Se deviam ter sido mais? Vocês é que são os analistas e podem comentar e dar a vossa opinião, eu tenho uma opinião mas é só a minha opinião, não sou comentador…”.

De seguida, Pinto da Costa falou também de um novo triunfo no Estádio da Luz, onde na última temporada a equipa carimbou o título na penúltima jornada com um golo de Zaidu nos descontos. “É o nosso salão de festas como nós costumamos dizer, infelizmente hoje foi só festa no jogo mas foi muito bom porque o Benfica está a fazer uma bela época, tem uma bela equipa”, disse, antes de desejar boa sorte aos encarnados.

“Aproveito também para desejar felicidades na Champions e que nos vingue da derrota imerecida que tivemos com o Inter mas acho que hoje ninguém ficou com dúvidas em relação a quem merecia ter ganho e sobre a nossa vitória. Como fui recebido na Luz? Normalmente, com cordialidade, não tive o mínimo problema. São jogos, às vezes correm conforme o adversário deixa e hoje o FC Porto não deixou que corresse bem para o Benfica mas isso não quer dizer que não tenham uma grande equipa e, volto a dizer, espero que mostrem já na terça-feira [com o Inter]”, salientou o presidente dos azuis e brancos na zona mista.

“Espero que seja um bom jogo. São duas equipas boas, tem todos os condimentos para ser um grande jogo. Previsões só no fim, mas tenho esperança que vençamos. Vamos focar é no jogo desta sexta, o resto é para ver no futuro. A equipa sente uma vontade enorme de vencer, traduzida pelo que o treinador Sérgio Conceição disse na conferência de imprensa. Está motivada e só pensa na vitória. Futuro do treinador? Essa pergunta já me fizeram 1.317 vezes. O Sérgio Conceição tem contrato por mais uma época, não tem nenhuma razão para deixar de o ter e o que espero é que para além da próxima tenha muitas mais”, comentara ainda na antecâmara da partida, quando falou aos jornalistas à porta do hotel Altis.