A ajudar sem bola Wendell e depois Zaidu na defesa, a desequilibrar com bola dando largura e profundidade no ataque. Galeno foi uma das melhores unidades do FC Porto no Estádio da Luz apesar de não ter feito uma contribuição direta para os golos da vitória frente ao Benfica (quando marcou, nos descontos da primeira parte, o lance foi invalidado por um fora de jogo de seis centímetros) mas, no final, acabou por ter menos motivos para sorrir por todos os comentários que recebeu na sua conta oficial no Instagram.

“Se vocês acham isso normal, ok. Vou mostrar só um pouco das [mensagens que] estou a receber. Isso não faz bem para quem está desse lado. Grande abraço a todos”, publicou o antigo jogador do Sp. Braga com uma imagem onde revelava alguns desses insultos racistas como “filho da p***”, “macaco” ou “preto”.

Galeno denunciou que foi alvo de insultos racistas no IG. pic.twitter.com/qro0bJbPt1 — B24 (@B24PT) April 7, 2023

Uns minutos depois, Galeno partilhou também uma mensagem da mulher na mesma rede social que dizia em letras garrafais “Fogo nos racistas” com o texto “Racista vai passar mal vendo preto no topo”. Também o FC Porto quis deixar o apoio ao jogador, colocando uma imagem do ala e a hashtag “#ComoNósUmdeNós”.

Num outro âmbito mas também nas redes sociais, André Villas-Boas, técnico que tal como Sérgio Conceição festejou um Campeonato na Luz (em 2010/11), deixou a mensagem “Indomáveis por natureza. Tantas vitórias no Covil do Dragão” com a fotografia dos festejos de jogadores e também do atual treinador, num frame de quando festejava o triunfo em direção dos adeptos azuis e brancos presentes no estádio.