O 9X8, o veículo que defende as cores do construtor francês no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), é o veículo mais complexo concebido pela Peugeot Sport. Mas, a partir de agora, este hipercarro híbrido é igualmente um dos modelos da Lego mais difíceis de montar, não só pelo elevado número de peças, como pela complexidade colocada nos diferentes detalhes.

A mais recente criação da Lego Technic é uma réplica à escala 1:10 do modelo que os engenheiros da Peugeot desenvolveram para o WEC e com o qual vão disputar as próximas 24 Horas de Le Mans. Resultado da colaboração entre os técnicos do Team Peugeot Total Energies, que fazem correr o 9X8 de competição, e a equipa da Lego, o modelo é formado por 1775 peças. Mas este “brinquedo” parece ser destinado apenas a adultos.

O 9X8 da Lego reproduz de forma tão fiel quanto possível as formas do 9X8, incluindo a ausência da asa traseira. Mas a complexidade da reprodução vai mais longe ao respeitar o motor V6, o sistema híbrido e os elementos da suspensão, além dos elementos da iluminação, com a capacidade de brilhar no escuro.

“A nossa colaboração com o Lego Group começou em Janeiro de 2022, cinco meses antes de apresentarmos o Peugeot 9X8”, recorda o director técnico da Peugeot Sport, Olivier Jansonnie. Isso permitiu que o modelo à escala fosse desenvolvido em simultâneo com o veículo de competição. Com 50 cm de comprimento, 22 cm de largura e 13 cm de altura, o Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar da Lego Technic foi apresentado durante a corrida do passado fim-de-semana do WEC, as 6 Horas de Portimão, e estará disponível a partir de 1 de Maio por 199€. Para confirmar as semelhanças, compare o modelo à escala da Lego com o original Peugeot 9X8 que se classificou na 5.ª posição no Algarve.