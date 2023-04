Na primeira visita oficial depois de ser eleito presidente do Brasil, Lula da Silva foi recebido com honras de Estado no Mosteiro dos Jerónimos por Marcelo Rebelo de Sousa. Foram tocados os hinos de ambos os países e antes dos presidentes irem para o Palácio de Belém, Lula da Silva depositou uma coroa de flores no túmulo de Luís Vaz de Camões.

No Palácio de Belém, Marcelo e Lula estiveram reunidos em privado tendo depois se seguido uma conferência de imprensa conjunta onde Lula reiterou as críticas à UE: “Se não faz a paz, contribui para a guerra” e Marcelo censurou a Rússia.

Lula da Silva seguiu depois para o Centro Cultural de Belém onde teve várias reuniões com António Costa e deram início à XIII Cimeira Luso-Brasileira.

