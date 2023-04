A crise dos mísseis foi o "irritante" entre Marcelo e Lula. Cavaco foi escudo e Ventura alvo

Marcelo admitiu as divergências com Lula sobre a Guerra na Ucrânia. Utilizou ainda Cavaco Silva como escudo para se auto-proteger. Já Lula atirou-se, de forma velada, ao "linguajar" do Chega.