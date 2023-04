O processo orçamental é constituído por várias fases. A primeira tem três peças essenciais – Programa de Estabilidade, o Programa Nacional de Reformas e a Lei das Grandes Opções (que inclui o Quadro Plurianual das Despesas Públicas, QPDP). Para o Conselho das Finanças Públicas (CFP), que vai ser ouvido no Parlamento a propósito do Programa de Estabilidade esta quarta-feira, 26 de abril, esta fase seria “o momento adequado para a definição e discussão em sede parlamentar das grandes prioridades políticas nacionais, devendo incorporar opções estratégicas, materializadas em políticas coerentes e consequentes,

orientadas para a promoção do crescimento económico do país no médio e no longo prazos”.

Só que isso não acontece. Para o CFP, além de faltar simplificação em alguns documentos, falta em particular nas grandes opções metas determinadas. E ainda carece de maior articulação entre os vários instrumentos.

A crítica foca-se em particular no quadro plurianual das despesas públicas, “peça supostamente central do processo orçamental”. Mas, segundo realça o organismo, esse quadro “continua marcado pela sua fragilidade jurídica, aspeto que se acentuou com a última alteração (2022) à LEO, na medida em que continua a poder ser alterado facilmente pelo Orçamento do Estado (OE)”. O que, para o CFO, significa na prática que “os limites de despesa fixados nesse quadro não vinculam verdadeiramente o OE”. Além de que o QPDP “funciona como lente graduada das reais despesas nos vários programas do Estado e dos valores totais de despesa”.

