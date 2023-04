Giannis Antetokounmpo teve que lutar para conquistar tudo o que teve na vida. Em criança, a subnutrição fazia-o parecer ainda mais alto do que era quando vendia produtos como óculos escuros ou carteiras aos turistas nos locais mais conhecidos (e turísticos) de Atenas. Foi perseguido politicamente pela extrema-direita da Grécia quando obteve a nacionalidade helénica que lhe permitiu entrar num avião, voar para a NBA e tornar-se na maior referência desportiva do país. Se foram as medidas invulgares que ajudaram a que o convencessem a largar o futebol e a dedicar-se ao basquetebol, foi mais tarde que mostrou estar à altura do estatuto que conquistou nos EUA, país onde os comentadores desportivos não sabiam pronunciar o seu nome antes de se ter tornado inevitável dizerem-no.

O jogador dos Milwaukee Bucks carregou sobre os ombros a responsabilidade da derrota na primeira ronda dos playoffs da NBA frente aos Miami Heat (3-1). A equipa do Wisconsin vencera apenas um jogo na série à melhor de sete, quando à entrada para a postseason era o principal candidato ao título da NBA, após ter conseguido o melhor registo na fase regular (58 vitórias, 24 derrotas). O desaire não é alheio à influência da imprevisibilidade. Giannis jogou apenas 11 minutos no jogo 1, antes de deixar o recinto lesionado. O problema na zona inferior das costas só lhe permitiu regressar no jogo 4, com a equipa em desvantagem na eliminatória. O outro aspeto que quebrou os padrões da época foi a inesperada e acutilante entrada dos Miami Heat na derradeira fase da temporada. A equipa treinada por Erik Spoelstra tornou-se na primeira equipa apurada para os playoffs via torneio play-in a conseguir marcar presença na segunda ronda.

O sucesso dos Heat tem um nome: Jimmy Butler. O extremo foi o melhor jogador da série, tendo obtido médias de 37,6 pontos, seis ressaltos e 4,8 assistências nos cinco jogos necessários para eliminarem os Bucks. Depois de uma exibição de 56 pontos no jogo 4, o quarto maior registo de pontos marcados por um jogador numa única partida de playoffs, Butler somou mais 42 no jogo 5, dos quais se destaca o cesto conseguido nos 2,1 segundos do final do tempo regulamentar e que forçou o prolongamento onde a equipa de Miami foi superior (128-126), fazendo da equipa da Flórida, desfalcada de Tyler Herro e Victor Oladipo, a quinta a conseguir o feito de se qualificar para a postseason na oitava seed (a última vaga para os playoffs) e eliminar a melhor equipa da conferência.

JIMMY BUTLER SENDS GAME 5 TO OT ???? HE'S GOT 40 PTS. UNBELIEVABLE. ????: NBA TV pic.twitter.com/x9AGDSlxpC — NBA (@NBA) April 27, 2023

Os duelos entre Heat e Bucks tornaram-se quase pessoais. Nos últimos quatro anos, os dois conjuntos encontraram-se em três ocasiões, sendo que os Heat venceram duas e os Bucks uma. Em 2021, depois do conjunto de Milwaukee ter deixado Miami pelo caminho na primeira ronda (4-0), a equipa de Giannis Antetokounmpo conquistou o segundo campeonato da história, o primeiro desde 1971.

Longe do sucesso de épocas anteriores, os Bucks caíram na primeira ronda dos playoffs, o que, no fim da eliminação estar confirmada, levou Giannis a considerar esta “a pior postseason de sempre”. Antetokounmpo confrontou um jornalista que lhe perguntou se olhava para esta temporada como um falhanço. “Perguntou-me a mesma coisa o ano passado. És promovido todos os anos na tua profissão? Então, todos os anos, o teu trabalho é um falhanço? Não. Trabalhas todos os anos para atingir um objetivo que é seres promovido, cuidares da tua família, dar-lhes uma casa ou cuidares dos teus pais… Trabalhas por um objetivo. Não é falhar, são passos para o sucesso. Há sempre passos até isso”, defendeu. “O Michael Jordan jogou 15 anos e ganhou seis campeonatos. Os outros nove anos foram um falhanço? Não há falhanços no desporto, Há dias bons e dias maus. Algumas vezes tens sucesso, outras não. Um dia és tu, outros não. É disso que o desporto é feito. Não se ganha sempre. Às vezes, são outros a ganhar. Este ano, alguém vai ganhar. Vamos voltar no próximo ano e tentar ser melhores”, refletiu Giannis Antetokounmpo.

Giannis didn’t like this reporter's question on if he thinks this season was a failure. pic.twitter.com/M3hJ9Bo4GJ — Bleacher Report (@BleacherReport) April 27, 2023

Por sua vez, Jimmy Butler, em versão playoff, explicou o sucesso individual. “São os meus colegas que me tornam imparável. Eles precisaram que eu fosse assim e vou continuar a ser assim. Faço tudo o que for preciso para vencer. Posso marcar 40 pontos, posso marcar 50, posso marcar zero e fazer 20 assistências, faço tudo”, afirmou o jogador dos Heat que, no final de uma grande exibição, revelou o que ia fazer nas folgas: “Vou brincar com a minha filha. Tenho saudades dela. Não a vejo há muito tempo. Vamos comer gelado, vamos fazer muitas coisas”.

Jimmy Butler says he’s going use his off time to get ice cream and go to the park with his daughter. Love it ???? @thesportsontap pic.twitter.com/Hqj446Ri91 — Hoops ON Tap (@SONTHoops) April 27, 2023

Apesar de estar fora dos playoffs, Giannis Antetokounmpo ainda está dentro da luta pelo prémio de MVP da fase regular da NBA. O grego tem a concorrência de Joel Embiid e Nikola Jokic. A segunda ronda dos playoffs começa a ganhar forma. A Este, os Heat vão defrontar os New York Knicks, enquanto que, a Oeste, há encontro marcado entre os rivais Denver Nuggets e Phoenix Suns. Também os Philadelphia 76ers seguiram em frente. Além dos Bucks, pelo caminho ficaram também Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves.