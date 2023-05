“Há 400 pedidos de demarcação de terras indígenas” e o Presidente Lula da Silva “disse que faria o possível para responder aos anseios das comunidades. Se 10% forem atendidos, para onde irá a nossa agricultura? Peço a Deus para isso não acontecer”, afirmou Bolsonaro, citado pelo jornal Folha de São Paulo, quando discursava perante agricultores na Agrishow, em Ribeirão Preto.

Na sexta-feira, Lula da Silva assinou a homologação de seis novas terras indígenas e reforçou o seu compromisso com a proteção de território índio.

“Não quero deixar nenhuma terra indígena sem demarcação”, assegurou.

Hoje, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seu ex-ministro das Infraestruturas, Jair Bolsonaro referiu que o setor agroindustrial “precisa de políticos que não atrapalhem”.

“Foi isso o que fiz ao longo do meu mandato com os meus ministros”, frisou o ex-Presidente, que chamou ao seu sucessor “cidadão que está no Palácio”.

A tradicional cerimónia de abertura da Agrishow, considerada a principal feira de tecnologia agrícola da América Latina, foi este ano cancelada devido à polémica que se instalou depois de a organização do evento ter retirado o convite ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para participar na sessão que tinha a presença de Bolsonaro.