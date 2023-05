O Chega suspendeu a cimeira mundial da direita, que iria realizar-se a 13 e 14 de maio, por o que diz ser uma “perseguição” a alguns dos principais convidados, incluindo o ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que está impedido de viajar após uma megaoperação da Polícia Federal por suspeitas de ligações a uma rede de emissão de certificados de vacinação falsos.

“Fruto de acontecimentos que todos acompanhámos e que todos puderam ver sobretudo nos últimos dias, o Chega terá de suspender e reagendar para data posterior a cimeira mundial das direitas que estava prevista para 13 e 14 de maio”, afirmou André Ventura, líder do Chega, num vídeo divulgado esta quinta-feira, a partir de Budapeste, na Hungria, onde vai reunir-se com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e participar na Conferência de Ação Política Conservadora, que contará com a presença de líderes da extrema-direita.

Em causa está, justifica Ventura, a “perseguição a que alguns dos nossos principais convidados têm estado sujeitos, envoltos em manobras de manietação” e, no caso de Jair Bolsonaro, “de apreensão e retenção do seu passaporte, impedindo-o de viajar a poucos dias da cimeira ocorrer”. São casos que, diz, “revelam bem o espírito de agressividade, de condicionamento e de ameaça que em certos países reina e que querem fazer contra a direita mundial”.

A comitiva de Jair Bolsonaro, de acordo com André Ventura, foi impedida de viajar por “determinações do Estado brasileiro”.

Jair Bolsonaro ficou impedido de viajar na sequência de uma operação da Polícia Federal, que suspeita que terá falsificado o seu certificado de vacinação contra a Covid-19 para poder sair livremente do país. O ex-Presidente do Brasil terá de entregar o seu passaporte, o que o impedirá de viajar para Portugal.

André Ventura, que fala num “ataque cirúrgico” que foi” coincidente” com a data da cimeira, assegura que o evento vai realizar-se em data posterior. “A nossa indignação é grande”, vinca o líder do Chega. “Não nos deixaremos abater e não nos deixaremos vencer. Talvez tenham conseguido para já obrigar-nos a suspender essa cimeira, mas vamos voltá-la a organizar com mais força e firmeza.”

Bolsonaro cancela viagem a Portugal

A par do adiamento da cimeira mundial da direita, Jair Bolsonaro cancelou, esta quinta-feira, a sua visita oficial a Portugal de 13 a 14 de maio. De acordo com o colunista Lauro Jardim da Globo, o antigo Presidente viu o passaporte apreendido pela Polícia Federal e não consegue vir a Lisboa.

Além disso, Jair Bolsonaro também cancelou uma viagem a São Paulo, que ocorreria no sábado.