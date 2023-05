Com lágrimas nos olhos e com a voz embargada, Jair Bolsonaro assegurou na tarde desta quarta-feira, no canal de televisão Pan Jovem, que não cometeu qualquer fraude com os certificados de vacinação da família. Apanhado desprevenido por uma mega operação da Polícia Federal, o antigo Presidente do Brasil está envolvido numa nova polémica, por suspeitas de ligações a uma rede de emissão de certificados de vacinação falsos. Pouco passavam das seis da manhã desta quarta-feira (mais quatro horas em Lisboa), quando o antigo líder brasileiro foi surpreendido pela Polícia Federal, que levava consigo um mandado para realizar buscas na casa do ex-Presidente em Brasília, no bairro Jardim Botânico, um dos mais nobres da capital brasileira. Mas, além disso, o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes também havia determinado a apreensão das armas e do passaporte de Bolsonaro — o que poderá por em causa a deslocação a Portugal dos próximos dias, para participar na Cimeira Mundial da Direita, organizada pelo Chega.

Ao mesmo tempo que eram feitas diligências na casa de Bolsonaro — o passaporte não foi já apreendido, mas foi já prometida a sua entrega –, as autoridades detinham seis pessoas, uma das quais o ex-adjunto de Bolsonaro e um dos seus antigos braços direitos, Mauro Cid. “[Determino] a busca e apreensão de armas, munições, computadores, passaporte, tablets, celulares e outros dispositivos eletrónicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos, a ser realizada concomitantemente com diligências policiais previstas no artigo 6º do Código de Processo Penal”, determinou Moraes, segundo noticiado pelo Portal G1.

Entre buscas e detenções, a Polícia Federal cumpriu 16 mandados, no âmbito da Operação Venire. As autoridades brasileiras tentam apurar se se comprova a “atuação de associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde”. Ou seja, há suspeitas de que um grupo de pessoas emitia “certificados de vacinação”, que seriam usados para driblar “as restrições sanitárias impostas pelos poderes públicos” em dois países: Brasil e Estados Unidos.

