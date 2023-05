Depois de uma aparição surpresa à população já reunida às portas do Palácio de Buckingham, Carlos III tem agora outra tarefa entre mãos: na véspera de ser coroado, esta sexta-feira, 5 de maio, recebe os convidados, vindos de várias partes do mundo, no banquete de receção oficial que dá as boas-vindas às casas reais e governos dos diferentes países.

Este será o pontapé de saída para o conjunto de eventos que acontecem entre esta sexta-feira, e segunda-feira, 8, nas cerimónias da coroação — o ponto alto decorrerá já este sábado, com a coroação propriamente dita, a partir das 11 horas, na Abadia de Westminster. À boa moda inglesa, o horário está já bem estabelecido — e pode consultá-lo aqui.

De volta aos convidados, ainda que o momento de ouro para apreciação de estilo decorra também às portas da Abadia, nas vésperas já é possível observar a chegada das figuras da monarquia das diferentes casas reais, chefes de Estado, governantes e os seus representantes — entre eles, Marcelo Rebelo de Sousa, Olena Zelenska ou Jill Biden.

Estima-se que na coroação estejam presentes 100 chefes de Estado e representantes de 203 países do mundo.

