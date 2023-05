O Rei Carlos III apareceu esta sexta-feira, véspera da sua coroação, em frente ao Palácio de Buckingham, em Londres, surpreendendo uma multidão que está reunida na capital britânica para o evento histórico.

O monarca de 74 anos, vestido de fato azul, fez-se acompanhar do filho mais velho, William, e da mulher deste, Kate, que também participaram na coreografia de selfies e apertos de mão. A rainha consorte Camilla não esteve presente nesta iniciativa supresa.

Milhares de admiradores da monarquia britânica estão há vários dias acampados na avenida que conduz a Buckingham, para poderem estar na primeira fila da cerimónia da saída do Rei do palácio em direção à abadia de Westminster, onde será coroado.

Quando Carlos, William e Kate chegaram junto desta multidão, alguns cantaram o hino britânico “God Save The King”, enquanto o Rei interagia com os admiradores.

A caminhada real durou cerca de 20 minutos, antes de o trio partir novamente, de carro, em direção ao palácio.

Na quinta-feira, William e Kate já tinham dado um longo passeio até um pub tradicional na zona de Soho, bairro movimentado no centro da capital, procurando dar um ar de modernidade e de proximidade popular às cerimónias.

As cerimónias de coroação, que decorrem no sábado terão a presença de elementos de várias famílias reais, bem como de chefes de Estado e de Governo, incluindo o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. Já os Estados Unidos estarão representados pela primeira-dama, Jill Biden, que representará o Presidente.

Após a sua chegada a Londres, Jill Biden envolveu-se em algumas iniciativas de diplomacia informal, tendo sido recebida por Akshata Murty, mulher do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Nos media dos EUA e do Reino Unido, a ausência de Joe Biden das cerimónias de coroação de Carlos III tem sido comentada, numa altura em que os dois países procuram uma aproximação estratégica, após o Brexit. As duas mulheres confraternizaram com veteranos das Forças Armadas e suas famílias.