A paleta recomendada até poderia parecer limitada, uma vez que manda a tradição que as senhoras vistam branco. Contudo, as possibilidades que uma tela limpa proporcionam a um artista estendem-se à moda. Com os bordados florais, os vestidos da princesa de Gales e da rainha Camila ganharam personalidade e dimensão histórica. Com as joias, as duas figuras femininas em destaque na coroação de Carlos III uniram futuro e passado, da inesperada tiara escultórica de Kate, ao colar da Rainha Victoria que a rainha consorte usou. Depois de uma cerimónia histórica, contamos as histórias que estes looks guardam.

Kate e Charlotte, uma dupla de princesa com vestidos McQueen e tiaras contemporâneas

A princesa de Gales escolheu um vestido em crepe branco, assinado pela casa Alexander McQueen. A criação segue a tradição de usar branco nesta cerimónia e foi bordado com motivos florais que representam os quatro reinos do Reino Unido: a rosa, o cardo, o narciso e o trevo para Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, respetivamente. Kate voltou a confiar em Sarah Burton, a designer que criou o seu vestido de noiva em 2011, que também contava com estes motivos florais, mas em renda. A pedido dos reis, os príncipes de Gales usaram mantos formais para assinalarem a sua posição como os próximos na linha de sucessão ao trono. Esta foi uma forma de se distinguirem do resto dos convidados, que seguiram um dress code formal de dia.

Quanto às joias, a princesa de Gales decidiu, por um lado quebrar a tradição e, por outro, prestar homenagens. Com a sua mestria no que aos looks diz respeito foi, mais uma vez, bem sucedida. Em 1953, na coroação de Isabel II, todas as mulheres da realeza usaram tiara, mas para esta cerimónia Kate resolveu quebrar a tradição. Muito se especulou sobre o que usaria na cabeça e, em vez de escolher uma joia da vasta coleção da casa real, a princesa de Gales optou por adornar a cabeça com uma peça mais modesta, contudo muito impactante. A joia, que tem o mesmo efeito de uma tiara, tem folhas tridimensionais em prata e cristais e é uma criação conjunta entre a casa Alexander McQueen e a criadora de acessórios de cabeça Jess Collett. A princesa de Gales usou o cabelo num escultural apanhado que deu todo o protagonismo à tiara floral. Apesar de ser algo disruptiva, esta peça tem também um elo de ligação com o passado, uma vez que faz lembrar as peças que as damas de honor de Isabel II usaram na cabeça na coroação de 1953.

No entanto, uma cerimónia solene e memorável como esta, exigia joias de família com história, por isso Kate prestou homenagem à sogra, Diana, a anterior princesa de Gales, com um par de brincos em diamantes e pérolas do Mar do Sul. Não foi uma estreia, uma vez que já a vimos com estas joias em inúmeras ocasiões, como por exemplo nas corridas de Ascot e no jubileu de platina da Rainha Isabel II, em 2022. Embora não se consiga ver, por causa do manto formal azul e vermelho que cobriu o look, a princesa terá escolhido usar também o colar de três fios George VI, sendo esta joia uma homenagem à anterior Rainha, segundo conta o Telegraph. O colar foi encomendado pelo Rei George VI em 1950 para oferecer como presente à filha, a princesa Isabel, futura rainha Isabel II.

A princesa Charlotte, que completou oito anos há cerca de uma semana, foi um reflexo da mãe em modo infantil. A neta do Rei usou um vestido em crepe branco com capa criado especialmente para si pela casa Alexander McQueen. A criação também contou com as flores dos quatro reinos, contudo num bordado muito mais pequeno e branco, criando um pormenor com efeito de relevo na capa. Na cabeça usou uma joia semelhante à da princesa de Gales, mas numa versão mais simples e com o cabelo apanhado numa trança.

Camila apresentou um vestido com história e recuperou um colar com tradição

Se Carlos III foi o primeiro soberano a ser coroado em 70 anos, Camila foi a primeira consorte a ser coroada desde 1937. Os olhares também estavam postos na nova rainha que subiu ao trono aos 75 anos. E Camilla não desiluiu. Já se sabia que tinha encomendado o seu vestido para este dia ao amigo e designer de moda Bruce Oldfield e o resultado foi um look real, à medida da utilizadora e das tradições. A criação tem direito a nome próprio, o Vestido da Coroação, e foi feita em seda branca com bordados. Todo o vestido é ricamente bordado em branco, mas destacam-se os bordados a fio de ouro nos punhos da mangas francesas, na bainha do vestido e numas tiras de tecido que parecem simular as lapelas de um bolero.

Os motivos dos bordados representam não só o gosto dos reis pela Natureza e pelo campo britânico, através de flores campestres e é possível reconhecer também as flores das quatro nações do Reino Unido, a rosa, o cardo, o narciso e o trevo, tal como no vestido da princesa de Gales. Na parte a frente da saia, sobre as flores, estão também bordados dois cães que poderão ser uma referência pessoal da vida da rainha, aponta o Telegraph. Uma vez que Camila adotou dois Jack Russell terriers, Beth e Bluebell, na associação sem fins lucrativos londrina Battersea Dogs and Cats Home, da qual é patrona. O vestido tem um corte rígido, cria um efeito de saia dupla e conta ainda com uma pequena cauda.

“Para mim, esta foi a encomenda máxima da minha carreira”, confessou o designer ao jornal Telegraph. “Foi uma muito entusiasmante e uma grande honra desenhar um vestido tão histórico. Eu tenho desenhado roupas para Sua Majestade há mais de 10 anos, por isso sei bem do que ela gosta e o tipo de vestido que a faz parecer e sentir-se fabulosa.” Oldfield procurou criar uma silhueta real e, simultaneamente moderna. A rainha usou também sapatos Elliot Zed.

Camila cumpriu a tradição de usar o Colar da Coroação, uma importante peça do guarda-joias da Rainha. A joia faz conjunto com um par de brincos e as três peças foram feitas para a rainha Victoria. A monarca recebeu como presente o pendente do colar, o diamante Lahore, em 1851. O colar conta com mais 25 diamantes a envolver o pescoço. Foi criado pela casa joalheira Garrard e oferecido à soberana em 1858. As três rainhas consortes que se seguiram usaram estas joias nas coroações dos maridos: em 1902, a rainha Alexandra (só usou o colar); em 1911, a rainha Mary; e em 1937, a rainha Isabel (rainha mãe). Isabel II também usou o conjunto na sua coroação em 1953. A rainha consorte optou por usar apenas o colar com o famoso diamante.