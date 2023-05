Em atualização

Passaram dois anos e meio desde as últimas eleições, mas o antigo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, continua a insistir que as últimas presidenciais foram “fraudulentas” e que perdeu injustamente para Joe Biden, isto apesar de ter havido recontagem dos votos em estados como Geórgia e de se ter determinado que os republicanos haviam ficado em segundo lugar. “Foi uma vergonha o que aconteceu neste país. Foi uma coisa muito má”, classificou, esta quarta-feira.

No seu regresso à CNN, canal de televisão onde não aparecia desde 2016, o ex-Chefe de Estado garantiu, no entanto, que não vai fazer desse um tema para a sua campanha eleitoral de 2024, isto caso ganhe as primárias republicanas. A não ser que, ressalvou, vir que o processo eleitoral esteja a ser à partida adulterado.

No programa Live Town Hall, que contou apenas com membros ou simpatizantes do Partido Republicano, Donald Trump foi questionado sobre o 6 de janeiro de 2021, data em que o Capitólio foi invadido. O antigo Presidente rejeitou que tenha incitado aos protestos, mas pareceu justificá-los, ao referir que “milhares de pessoas ficaram insatisfeitas com o resultado das eleições”.

Culpabilizando a mayor de Washington, Muril Bowser, e a antiga líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, pela falta de forças de segurança, Donald Trump assegurou que enviou várias mensagens, nas redes sociais, para que os manifestantes não fossem violentos. Contudo, quando questionado sobre se se arrependia de alguma coisa do que aconteceu naquele dia, o ex-Chefe de Estado nunca deu uma resposta contundente.

Ainda sobre o 6 de janeiro, Donald Trump adiantou que está “inclinado” a “perdoar” uma “grande maioria” dos manifestantes que invadiram o Capitólio. Sublinhando que cada caso tem de ser analisado individualmente, o antigo Presidente traçou um paralelismo com os Antifa, dizendo que existem dois pesos e duas medidas no julgamento dos seus apoiantes e dos membros do Movimento Antifascista. “Temos de perceber que em Washington e Nova Iorque não se consegue ter um julgamento justo”, atirou, numa referência aos processos judiciais de que é alvo.