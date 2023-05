João voltou ao Algarve para repetir que aquele metro e setenta e quatro vai dar o 38 (a crónica do Portimonense-Benfica)

Por muito injusto, irracional e contra-natura que seja, a verdade é que um objetivo alcançado com algum esforço e sacrifício sabe muito melhor do que um objetivo alcançado sem lágrimas, sangue e suor. Que o diga o Benfica: os encarnados estavam a avançar em velocidade de cruzeiro rumo à reconquista do título quando estiveram quatro jogos seguidos sem ganhar e relançaram o Campeonato, ou seja, cada vitória carimbada desde aí é uma autêntica final da qual depende o tal objetivo arrancado com lágrimas, sangue e suor.

Este sábado, no Algarve, o Benfica disputava a antepenúltima das finais. Contra o Portimonense, os encarnados sabiam que uma vitória significava ficar a um triunfo da conquista do título — ou seja, significava ficar com dois match points, um para Alvalade e outro para a Luz, entre a visita ao Sporting e a receção ao Santa Clara. Mais do que isso, e com a devida dose de otimismo, significava ter a noção de era possível ser campeão nacional já este domingo se o FC Porto perder no Dragão com o Casa Pia.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Portimonense-Benfica, 1-5 32.ª jornada da Primeira Liga Estádio Municipal de Portimão, em Portimão Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto) Portimonense: Nakamura, Moufi (Sérgio Conceição, 67′), Pedrão (Lucas Ventura, 67′), Park, Relvas, Seck, Carlinhos (Paulo Estrela, 67′), Maurício, Alemão, Yago, Yony González Suplentes não utilizados: Matheus Nogueira, Ouattara, Diaby, Rui Gomes Treinador: Paulo Sérgio Benfica: Vlachodimos, Fredrik Aursnes (Alexander Bah, 90′), António Silva, Morato, Grimaldo, João Neves, Chiquinho (Florentino, 45′), David Neres (Gonçalo Guedes, 86′), Rafa (Tengstedt, 90′), João Mário, Gonçalo Ramos (Musa, 86′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Ristic Treinador: Roger Schmidt Golos: Grimaldo (4′), Relvas (ag, 28′), Pedrão (38′), Gonçalo Ramos (45′), Musa (87′ e 89′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Chiquinho (32′), a Pedrão (34′), a Seck (74′)

A ideia de que o título conquistado será com muitas lágrimas, muito sangue e muito suor à mistura ficou comprovada no jogo da semana passada contra o Sp. Braga, na Luz, onde Rui Costa festejou o golo de Rafa e a vitória de forma efusiva na tribuna presidencial. Algo que, para Roger Schmidt é normal. “Significa aquilo que é a vontade de todos, dos dirigentes. O sentimento tem sido transversal. Os benfiquistas querem ter sucesso e ficam orgulhosos quando a equipa está bem, em termos de resultados e no que diz respeito ao jogo em si. É o ADN do Benfica. Eles esperam de nós uma boa resposta nos grandes jogos, como foi o caso do duelo frente ao Sp. Braga. Todos nós queremos ser campeões e, naturalmente, o presidente Rui Costa não é exceção”, disse o treinador alemão na antevisão da partida deste sábado.

Sem contar com Otamendi, que viu o quinto cartão amarelo na jornada anterior e estava castigado, Schmidt lançava Morato ao lado de António Silva no centro da defesa e mantinha a restante equipa — ou seja, prolongando a aposta em Aursnes como lateral direito, em João Neves no meio-campo e em Florentino no banco de suplentes. Do outro lado, num Portimonense tranquilo e já sem possibilidades matemáticas de ser despromovido, Paulo Sérgio tinha Yony González, Yago e Seck no trio ofensivo.

O Benfica entrou a todo o gás, com João Neves a acertar no poste com um pontapé de fora de área ainda nos instantes iniciais (2′) e Grimaldo a abrir o marcador dentro dos primeiros cinco minutos: Aursnes tirou um cruzamento perfeito na direita, à procura do segundo poste, e o lateral espanhol apareceu a desviar para Nakamura defender já dentro da baliza (4′). Os encarnados iam dominando por completo o Portimonense e acumulavam oportunidades desperdiçadas, entre um golo de João Mário que foi anulado por fora de jogo (9′), um remate ao lado de Neres (13′) e um pontapé à trave de Gonçalo Ramos (15′).

Os algarvios começaram a esboçar alguma reação à passagem do quarto de hora inicial, ainda que fosse uma atitude algo permitida pelo recuar de linhas consciente do Benfica, e Yony cabeceou por cima na sequência de um cruzamento na direita (23′). Ainda assim, à meia-hora, apareceu o quase inevitável: João Mário cruzou rasteiro à procura do desvio de Rafa na área e Relvas, numa tentativa de intercetar o lance, colocou a bola na própria baliza (28′).

O Portimonense conseguiu reduzir já perto do intervalo, num lance algo isolado e no primeiro remate enquadrado que fez na partida, com Pedrão a aproveitar uma bola perdida na grande área na sequência de um livre cobrado na direita para surpreender Vlachodimos (38′). Contudo, já em cima do intervalo, o Benfica anulou a redução da desvantagem por parte dos algarvios — Neres conduziu descaído na esquerda, soltou em Gonçalo Ramos e o internacional português tirou um adversário da frente para atirar cruzado, encerrar uma série de sete jogos sem marcar e isolar-se como melhor marcador da Liga (45′).

No fim da primeira parte, o Benfica estava a ter um final de tarde bastante tranquilo e sem grandes sobressaltos. Algo que conquistou por direito próprio, ao surpreender o Portimonense com uma entrada fortíssima e um fluxo de futebol ofensivo que fazia lembrar as exibições dos encarnados no início da temporada, quando as goleadas eram habituais e a conquista do Campeonato começou a ser desenhada. Em sentido oposto, porém, mantinha-se uma ausência de eficácia que originava um acumular pouco saudável de oportunidades desperdiçadas.

