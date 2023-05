Com dezenas de audições já realizadas na comissão parlamentar de inquérito à TAP e mais umas quantas na comissão de Economia e Obras Públicas, há ainda uma decisão política do Governo que continua a fugir às explicações e que até agora ninguém soube explicar. Porque é que o Governo pagou 55 milhões de euros ao empresário David Neeleman para comprar a posição deste na TAP ao fim dos primeiros meses da pandemia em 2020. E como se chegou a este valor?

E ainda não foi Ricardo Mourinho Félix, ex-secretário de Estado adjunto das Finanças, a esclarecer a questão, uma vez que como referiu esta terça-feira na comissão parlamentar de economia e obras públicas, a transação foi fechada semanas depois de ter abandonado funções no Governo quando Mário Centeno saiu e entrou João Leão. O antigo secretário de Estado e atual administrador do BEI (Banco Europeu de Investimentos) teve a tutela da TAP durante a negociação da reconfiguração acionista da TAP, cujos resultados elogiou, mas em 2020 quem acompanhava a empresa era Álvaro Novo, secretário de Estado do Tesouro.

A aquisição da participação indireta (através da Atlantic Gateway) de 22,5% de Neeleman na TAP foi realizada em julho de 2020 quando era pública e notória a divergência entre o Governo e os privados sobre a ajuda pública que teria de ser dada à TAP por causa da pandemia e na indisponibilidade (e incapacidade) dos privados injetarem esse apoio. Humberto Pedrosa, que à data era acionista em parceria com David Neeleman, afirmou que se tivesse mil milhões de euros os teria colocado na TAP. Ao contrário do empresário americano, Pedrosa ficou na TAP até ser “expulso” pela capitalização pública de 2021.

