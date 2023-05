O meio-campo poderia ter Chiquinho ou Florentino Luís, Roger Schmidt apostou no primeiro. Ao lado (ou mais atrás ou à frente, mediante as necessidades da equipa) estava garantido João Neves, um sinónimo de vitórias nos quatro encontros que tinha feito como titular desde que foi lançado na receção ao Estoril depois dos 13 piores dias da temporada em que o Benfica sofreu duas derrotas seguidas na Liga e foi eliminado da Liga dos Campeões. Desta vez, e pela primeira ocasião, os encarnados não ganharam com o jovem em campo mas o golo que marcou no quarto minuto de descontos, pelo contexto do dérbi, teve sabor a vitória.

Habituado a marcar nos dérbis frente ao rival das camadas jovens, João Neves tornava-se em Alvalade esta noite o jogador mais novo a fazer a estreia num encontro frente ao Sporting desde o também médio Renato Sanches em 2015/16. A primeira parte nem correu da melhor forma, com os leões a saírem em vantagem por dois golos como não acontecia há 22 anos em Alvalade, mas um golo de Aurnes nos últimos 20 minutos deu o mote para o empate carimbado pelo médio formado no Seixal no quarto minuto de descontos.

Pela primeira vez o Benfica conseguia anular uma desvantagem de dois golos em Alvalade e logo com aquele que foi o primeiro golo de João Neves no conjunto principal das águias, o que fez também com que entrasse num restrito lote dos mais jovens de sempre a marcar em estreias em dérbis entre encarnados e o Sporting, apenas superado pelo avançado Espírito Santo (1937), pelo Pequeno Génio Chalana (1977) e Crespo (1918). Com isso, o médio superou o melhor registo do século que pertencia a João Félix, que marcara na Luz num empate a um em 2018 com mais um mês do que os 18 anos e oito meses de João Neves.

A esse propósito, Hugo Félix, irmão mais novo de João Félix que está nas camadas jovens do Benfica, deixou uma mensagem nas redes sociais a recordar uma curiosidade: “Chama-se João e marca em Alvalade”. Com isso, o médio ofensivo falava não só do golo de João Neves esta noite em Alvalade mas também do golo que João Félix apontou na vitória por 4-2 no terreno do Sporting na segunda volta de 2018/19 (também tinha marcado na primeira), a última época que acabou com a conquista do Campeonato por parte das águias. O golo não valeu o título mas foi celebrado a vários níveis, inclusive a meio do programa “Isto é gozar com quem trabalha” em que Ricardo Araújo Pereira não resistiu a fazer referência ao golo do 2-2.

“O que mudou na segunda parte? É uma boa questão. Não jogámos como queríamos durante a primeira e o Sporting jogou melhor mas depois conseguimos responder muito bem na segunda parte. Infelizmente já estávamos a perder por dois golos mas mostrámos que podíamos recuperar. Foi uma grande resposta. Tivemos uma boa conversa no balneário. Sabíamos que era preciso mostrar mais coragem e mais espírito de luta. Mostrámos isso na segunda parte, com um grande espírito e caráter. Quase que dava para virarmos mas conseguimos um bom empate. Queríamos muito ganhar e ser campeões já hoje mas não conseguimos. Os nossos adeptos foram fantásticos como sempre são e esperamos vê-los ainda mais felizes na próxima semana”, comentou no final da partida Fredrik Aursnes, autor do 2-1, em declarações à SportTV.