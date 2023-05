“Aproveitei a minha oportunidade e com este ato lembrei o que está acontecer na Ucrânia.” A influencer ucraniana Ilona Chernobai foi uma das convidadas da passadeira vermelha do Festival de Cannes, que realiza naquela cidade francesa até sábado. Envergando um vestido azul e amarelo — as cores da bandeira ucraniana — a mulher surpreendeu o mundo ao sujar-se com tinta vermelha, que se assemelha a sangue.

Numa publicação na sua conta pessoal do Instagram, Ilona Chernobai diz ter “cumprido a sua missão”. “Na passadeira vermelha do 76.º Festival de Cinema de Cannes, vesti-me com as cores da nossa bandeira [ucraniana] e derramei tinta vermelha em cima de mim”, descreveu a influencer, que se manifestou “muito feliz” que a sua ação esteja a ser falada em todo o mundo.

Ukrajinská blogerka Ilona Chernobai, původem z Kramatorsku, pred včerejší premiérou ruSSkého filmu "Acid" na filmovém festivalu v Cannes.

“As pessoas não se devem esquecer de nós”, salientou Ilona Chernobai, que explicou que derramou sangue em cima de si como uma “ação de apoio” e em solidariedade com as pessoas que vivem sob ocupação russa. “Estou com a Ucrânia no coração. Fiz o que tinha de fazer”, destacou.

Criticando que a organização do Festival de Cannes permita que realizadores e produtores russos possam apresentar os seus filmes, a influencer confidenciou que está agora “banida” de ir ao evento, que se realiza anualmente. “Estou orgulhosa de mim por aquilo que fui capaz de fazer”, ressalvou.

No vídeo partilhado nas redes sociais, vê-se que, no momento em que Ilona Chernobai se cobre de tinta de vermelha, é agarrada por um segurança na passadeira vermelha e é depois retirada à força do recinto onde se localiza o Festival de Cannes.