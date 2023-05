A queda intensa de granizo provocou “prejuízos imensos” nas vinhas na zona de Porrais e a subida das águas de um ribeiro derrubou uma ponte rodoviária na Ribeirinha, concelho de Murça, disse o presidente da câmara.

Ao final da tarde desta terça-feira, Mário Artur Lopes deslocou-se à freguesia de Porrais, na zona da Terra Quente do concelho, onde, segundo descreveu à agência Lusa, encontrou um cenário desolador após cerca de “10 minutos de uma intensa queda de granizo”.

“Caiu granizo, bastante forte, e a produção está completamente destruída. Há aqui vinhas já com a vindima completamente feita”, afirmou o autarca que, sem ainda especificar números, apontou para vários hectares de vinha, incluída na Região Demarcada do Douro, afetadas e vários viticultores atingidos.

O autarca do distrito de Vila Real apontou para “prejuízos imensos” resultantes deste episódio de mau tempo que atingiu o concelho. Segundo Mário Artur Lopes, técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) deslocar-se-ão na quarta-feira a esta zona para fazerem uma avaliação dos estragos.

“Vamos tentar identificar tudo e perceber como é que o município pode colaborar nesta ação, o mais rápido possível”, referiu. Até porque, acrescentou, a produção de vinho é a principal fonte de rendimento da zona da Terra Quente do município.

⚠️ ÚLTIMA HORA

Ruiu a ponte de acesso estrada direção RATIÇO MURÇA- RIBEIRINHA – VALONGO DE MILHAIS

©️ Tomé Macedo pic.twitter.com/Ir4XeEHOXz — Meteo Trás-os-Montes – Portugal (@MeteoTrasMontPT) May 30, 2023

Também neste concelho, a força da água de um ribeiro, em resultado da chuva intensa, derrubou uma ponte rodoviária de ligação entre a zona do Ratiço e a aldeia da Ribeirinha. Esta área foi muito afetada pelo grande incêndio que afetou o município de Murça em julho de 2022.

Na página no Facebook “Meteo Trás-os-Montes” podem ver-se ainda imagens (vídeo e fotografias) de queda de granizo no concelho de Alijó, nomeadamente na zona de Carlão. As imagens mostram ainda um troço do Itinerário Complementar 5 (IC5), neste município, pintado de branco devido à intensa queda de granizo.

Por causa do granizo e chuva intensa que, no domingo, atingiu uma área de cerca de 1.600 hectares e afetou à volta de 200 viticultores, o município de Alijó já tinha anunciado que vai custear os tratamentos das vinhas afetadas principalmente nas freguesias de Castedo e Cotas e São Mamede de Ribatua. O presidente da câmara de Alijó, José Rodrigues Paredes, referiu que “há muitas famílias com o rendimento em causa”, motivo pelo qual a autarquia pretende custear na totalidade o tratamento à base de cálcio para a cicatrização das videiras.

Para o efeito, explicou, os produtores têm apenas de fazer prova da titularidade das vinhas e apresentar as faturas de compra dos produtos. Esta linha de apoio será aprovada durante o mês de junho, em reunião de câmara.