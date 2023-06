A história

Os factos falam por si: com duas estrelas Michelin e várias outras distinções de relevo no currículo, o Restaurante Gastronómico do hotel vínico The Yeatman, liderado por Ricardo Costa, é uma referência a nível nacional e internacional.

Reconhecido pela consistência e criatividade, fruto do trabalho incessante do chef aveirense e da sua equipa, apresenta agora o menu Evolução de Aromas, pensado para a nova estação. “Esta carta é o resumo de toda a minha vida”, conta o chef. A tradição portuguesa mantém-se na base da criação, mas a jornada faz-se também por outras latitudes, sempre com foco na sazonalidade e nas principais tendências gastronómicas. “O menu está pensado para ser uma evolução de aromas e sabores, que despertam diferentes sensações.”

O espaço

É na sala do Restaurante Gastronómico, ampla, luminosa e mais informal desde 2021, quando foi refrescada, que decorre grande parte da refeição. Mas o seu início dá-se no bar do hotel, com três aperitivos que antecipam a experiência gastronómica. Há, ainda, um momento na cozinha, que quebra a monotonia e torna a refeição mais descontraída, no palco onde tudo acontece.

À mesa, a vista para o Douro e para o Porto, uma das principais imagens de marca do hotel, é o amuse-bouche. Os lugares à janela, os prediletos dos comensais.

A comida

Fresco, leve e criativo, o novo menu de degustação Evolução de Aromas, também disponível num modelo totalmente vegetariano (ambos a 250€), é uma viagem pelas experiências de Ricardo Costa. “A intenção é que cada momento [do menu vegetariano] cumpra a mesma lógica, filosofia e experiência do menu clássico, mas sem a proteína animal”, refere.

O menu vegetariano representa “uma tendência” e inclui Salada de Tomate, comum ao menu clássico, com o fruto apresentado em várias texturas, do sorvete ao pickle, da água à neve de tomate; Cebola & Alcachofra; um delicioso Arroz de Alho-Francês e Açafrão; e Beringela, Romesco, Caril, aromática e viajada, entre outros.

Já a Zamburiña Nitro 2022; a Gamba do Algarve, Ajo Blanco, Tremoço, Dashi; a Santola ao Natural 2023, servida num prato com o seu formato, apelando à visão, além do paladar; a Enguia, Talharim de Aipo, Lavagante, Beurre Blanc; o Tamboril, Fígado, Lombo, Pele, um prato onde as partes menos nobres do animal são aproveitadas, acompanhando a tendência da sustentabilidade e do não-desperdício; e o Leitão 2021, a nova versão de um clássico do chef, são alguns dos momentos do menu clássico.

Nas sobremesas, transversais às duas propostas, as origens do chef são visíveis na Ostra Nitro, com ovos moles de Aveiro gelados e amêndoa, e na já conhecida Tripa de Chocolate. A tarte desconstruída de Maçã Verde, apresentada em diferentes texturas, antecipa o momento das mignardises.

Parte da experiência é também sustentada no copo e, agora, com uma novidade. Um suplemento de bebidas não alcoólico (90€), do qual fazem parte kombuchas, infusões, uma bebida com nuances de vinho do Porto Tawny e um gin tónico sem álcool aromatizado com pepino. Para quem não abdica das harmonizações vínicas, que percorrem as várias regiões do país, há duas, escolhidas a dedo pela diretora de vinhos do hotel, Elisabete Fernandes: The Yeatman Selection (125€) e The Prime Selection (250€).

Rua do Choupelo, Vila Nova de Gaia. Tel.: 22 013 3100. Terça a sábado, 18h30, 19h30 e 20h30.

“Cuidado, está quente” é uma rubrica do Observador onde se dão a conhecer novos (e renovados) restaurantes e cartas.