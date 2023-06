O futebolista internacional espanhol Marco Asensio anunciou este sábado que vai deixar o Real Madrid no final da temporada, depois de sete anos no clube ‘merengue’, com o qual termina contrato no final deste mês.

“Chegou o momento em que tenho de tomar uma decisão difícil. Decidi dar um novo rumo à minha carreira, procurar um projeto em que possa alcançar novos objetivos. Obrigado a todos os madridistas pelo apoio incondicional. Encontrar-nos-emos novamente em algum momento neste maravilhoso caminho do futebol”, escreveu o avançado nas redes sociais.

Asensio, de 27 anos, admitiu que o momento lhe faz “sentir um nó na garganta e o coração cheio de sentimentos contraditórios”, face aos sete anos que passou no Estádio Santiago Bernabéu.

Em comunicado divulgado no site oficial, o Real Madrid expressou “agradecimento e carinho” por Marco Asensio, destacando que o jogador chegou ao clube com 20 anos e “conseguiu entrar na história” do emblema madridista, “fazendo parte de uma equipa que protagonizou um era de grandes êxitos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nunca esqueceremos o seu percurso e o seu comportamento exemplar durante todo este periodo. O Real Madrid será sempre a sua casa e deseja-lhe muita sorte nesta nova etapa”, refere a nota do clube.

O extremo internacional espanhol foi contratado pelo Real Madrid ao Maiorca em 2015, por 3,9 milhões de euros, tendo sido emprestado aos maiorquinos e ao Espanyol, antes de se estabelecer no plantel principal dos ‘merengues’ em 2016/17.

Nos sete anos que permaneceu em Madrid, Asensio somou 285 jogos e 61 golos com a camisola ‘blanca’, pela qual conquistou 16 troféus: três campeonatos de Espanha, uma Taça do Rei de Espanha, duas supertaças espanholas, quatro mundiais de clubes, três ligas dos campeões e três supertaças europeias.

Asensio vai despedir-se dos adeptos do Real Madrid no domingo, na partida diante do Athletic Bilbau, da 38.ª e última jornada da Liga espanhola, no Santiago Bernabéu.