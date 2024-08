A Arábia Saudita veio para ficar no que ao futebol diz respeito. O mais recente nome associado ao futebol saudita e aos milhões de euros que lhe são inerentes é o de Vinicius Jr., astro brasileiro do Real Madrid. O avançado terá sido acenado com uma proposta superior a mil milhões de euros e, segundo a Reuters, está disponível para a aceitar, embora não tenha sido feita qualquer proposta final e formal.

Para além desta oferta milionária, que seria dividida por cinco anos de contrato, com um ordenado de 200 milhões de euros por ano mais bónus, a proposta saudita contempla ainda um contrato de 10 anos para Vinicius se tornar embaixador do Campeonato do Mundo de 2034, que será realizado na Arábia Saudita. A mesma fonte acrescenta que estes termos ainda vão ser discutidos.

A imprensa espanhola acrescenta que a proposta foi feita pelo Al-Ahli Jeddah, clube onde atuam o Édouard Mendy, Kessié, Mahrez e Firmino, e que pertence ao Fundo de Investimento Público saudita (PIF), que detém ainda o Al Hilal, Al-Ittihad e Al Nassr. Contudo, a Marca escreve que o PIF informou os clubes que não tem dinheiro para distribuir, pelo que qualquer contratação tem de ser suportada pelos clubes.

???? Saudi Arabia have put €1 BILLION on the table for Vinicius Jr. ????????????

€200M per year over 5 seasons. ????

The offer is 20x more than what he earns at Real Madrid. They want to make him the face of the Saudi Pro League.

However, Madrid are confident that Vini will reject it… pic.twitter.com/RNGgMtR27w

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 12, 2024