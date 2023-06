O Papa Francisco vai aterrar em Lisboa, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude 2023, no dia 2 de agosto às 10h, na Base Aérea de Figo Maduro. Na tarde do dia 6, deixa Portugal, depois de dias muito preenchidos. E haverá tempo para um encontro, a pedido de Francisco, com as vítimas dos abusos da Igreja Católica em Portugal, confirmou aos jornalistas D. Américo Aguiar, na manhã desta terça-feira, sem revelar mais detalhes: “Não devemos dizer nada para preservar a imagem das pessoas”.

Veja os detalhes do programa da visita do Papa a Portugal.

Dia 2 de agosto

11h15 – O Papa será recebido no Palácio de Belém para uma visita de cortesia ao Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que, numa nota no site da Presidência, fez saber que “estará presente nos mais significativos eventos da presença do Papa Francisco em Portugal e da Jornada Mundial da Juventude”.

12h15 – Será feito o primeiro discurso em Portugal depois de um encontro com as autoridades, sociedade civil e corpo diplomático.

16h45 – O Papa tem encontro marcado com o primeiro-ministro António Costa.

Dia 3 de agosto

9h00 – Está marcado um encontro com jovens universitários na Universidade Católica.

10h40 – O Papa vai encontrar-se com jovens de Scholas Occurrentes, em Cascais.

17h45 – O sumo Pontífice presidirá à cerimónia de acolhimento dos participantes da JMJ no Parque Eduardo VII.

Dia 4 de agosto

9h00 – Está prevista a confissão de alguns jovens da JMJ, na Praça do Império. Logo a seguir, o Papa vai ao Centro Paroquial da Serafina para um encontro com os representantes de alguns centros de assistência socio-caritativa.

12h00 – Haverá um almoço com jovens.

18h00 – Está marcada a via-sacra com jovens, de novo no Parque Eduardo VII.

Dia 5 de agosto

8h00 – O Papa parte para Fátima, numa viagem que será feita de helicóptero. A chegada a Fátima está prevista para as 8h50.

9h30 – Haverá recitação do terço com os jovens doentes na Capelinha das Aparições.

11h00 – O Papa ruma de novo a Lisboa.

18h00 – Há um encontro agendado com membros da Companhia de Jesus, no Colégio de São João de Brito.

Dia 6 de agosto

9h00 – O Papa vai celebrar a Santa Missa para o dia Mundial da Juventude, no Parque Tejo.

16h30 – O sumo Pontífice tem encontro marcado com voluntários da JMJ no Passeio Maritimo de Algés.

17h50 – Acontecerá uma cerimónia de despedida na Base Aérea de Figo Maduro.

18h15 – O Papa Francisco regressa a Roma, onde deverá chegar às 22h15.