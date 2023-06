A Bugatti é conhecida por produzir hiperdesportivos de sonho, com linhas tão musculadas quanto apaixonantes e uma mecânica ímpar, apoiada na nobreza de um motor de 8,0 litros quadriturbo com 16 cilindros dispostos em “W”, preparado para entregar 1500 ou 1600 cv, consoante o modelo em que recaia a preferência do cliente. E este tem, garantidamente, uma predilecção por coisas (muito) caras, luxuosas, altamente exclusivas e inacessíveis ao mais comum dos mortais. É para ir ao encontro das aspirações desse tipo de cliente que a Bugatti saiu da sua zona de conforto e rumou até ao Dubai para erguer o primeiro projecto residencial que enverga o seu nome, estilo e mordomias quase inimagináveis, de praias privadas para os moradores a elevadores para os… Bugatti.

A apresentação deste projecto imobiliário decorreu no final de Maio e juntou o CEO da Bugatti Rimac, Mate Rimac, e Muhammad BinGhatti, CEO da Binghatti, o parceiro da marca francesa neste empreendimento megalómano. O Bugatti Residences by Binghatti, assim se chama o complexo residencial, localiza-se no coração do Dubai, mas pretende transportar os moradores para o charme da Riviera Francesa, seja nas 171 mansões Riviera, seja nas 11 Sky Penthouses.

Segundo a Bugatti, não haverá uma residência igual à outra nesta obra-prima arquitectónica, pois cada apartamento terá o seu próprio design e soluções à medida do capricho do cliente. O que será igual para todos os residentes é o cardápio de mordomias à disposição, as quais vão da praia inspirada na Riviera Francesa ao clube privado para membros, piscina privativa, spa, ginásio e experiências gastronómicas à “mesa do chef”.

A lista de comodidades incluiu ainda mordomo e chauffeur particular, para quem o desejar. Mas a cereja no topo do bolo encontra-se literalmente lá em cima, no topo. Isto porque o empreendimento contempla dois elevadores para carros, da garagem para as penthouses, o que permite levar o Chiron (ou qualquer outro modelo) até ao conforto do lar… Será um parking sem dúvida diferente, que a Bugatti encaixa no conceito de “the art of living”… Certo é que não falta arte nem luxo neste oásis particular, esculpido pelo estilo francês.