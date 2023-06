Dezenas de soldados e cavalos juntaram-se este sábado em Londres para fazerem o último ensaio da parada militar Trooping the Colour, a cerimónia que vai assinalar o aniversário do rei Carlos III dentro de uma semana. O ensaio contou com a presença do príncipe William e as elevadas temperaturas que se registaram na capital britânica levaram ao desmaio de três oficiais. O herdeiro do trono recorreu às redes sociais para agradecer a todos os soldados o “bom trabalho” em “condições difíceis”.

O ensaio deste sábado foi à Revista do Coronel, uma função que coube pela primeira vez ao príncipe William. No entanto a estreia não foi fácil para o herdeiro, uma vez que as temperaturas chegaram aos 30ºC e este terá sido o dia mais quente do ano no Reino Unido, segundo o Daily Mail.

Três oficiais não resistiram ao exercício ao ar livre e debaixo de sol e desmaiaram em pleno ensaio e foram retirados da parada, enquanto outros dois também receberam ajuda para saírem da formatura. Um dos membros da banda caiu no chão enquanto tocava um instrumento de sopro, mas levantou-se sozinho e tentou continuar a tocar, o esforço terá valido um aplauso do público, segundo relata o Telegraph. No entanto membros da assistência médica retiraram-no da parada. Milhares de pessoas juntaram-se em St. James Park para assistir a este ensaio. Num vídeo publicado pela Sky News no Twitter é possível ver este momento.

Guardsmen faint under the blazing sun at an event ahead of Trooping the Colour as temperatures reach highs of 31 in some parts of the UK. Read more ???? https://t.co/TXI4phQBu7 pic.twitter.com/FVXek20sW1 — Sky News (@SkyNews) June 10, 2023

O príncipe William fez a revista das tropas, enquanto coronel dos Guardas Galeses. Esteve também fardado e no seu cavalo Darby, que foi um presente da rainha Isabel II. Perante os percalços do dia o príncipe deixou uma mensagem pessoal na conta de Twitter dos príncipes de Gales. “Um grande obrigado a cada soldado que fez parte da Revista do Coronel esta manhã no calor. Foram condições difíceis, mas todos vocês fizeram um bom trabalho. Obrigado. W.”

A conta na rede social relatou logo pela manhã o acontecimento deste sábado com uma mensagem onde se podia ler que “meses de preparação e treino para a Trooping the Colour” conduziram ao “grande ensaio final em frente a membros do público em Londres”, este sábado.

No próximo sábado, dia 17, pelas 10h00, terá lugar a primeira Trooping the Colour de Carlos III. Também conhecida por a Parada Militar do Rei, tem mais de 260 anos de história e assinala o aniversário oficial do soberano. Por norma acontece no mês de junho, para que o bom tempo permita ao povo desfrutar da cerimónia e reúne 1400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos, segundo o site da casa real. O Rei fez anos a 14 de novembro. Esta parada conta com sete regimentos e os preparativos começaram ainda antes da coroação do Rei, que aconteceu no passado dia 6 de maio.